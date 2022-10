Se estima que el conjunto de administraciones públicas españolas gastan "a lo tonto" 60.000 millones de euros al año. O sea, un dineral tirado porque no se destina a nada que beneficie a la nación. Los servicios públicos podrían prestarse en las mismas condiciones pero ahorrándonos esa millonada o por el mismo dinero que nos cuesta ahora sería posible dar más y mejores servicios.

En estos días en los que el teatrillo político retoma la tragicomedia de los impuestos, pocos recuerdan la importancia de optimizar la gestión y de tratar los fondos públicos con sentido común y rigor. Y que 60.000 millones de euros se nos vayan por el sumidero no ayuda a convencer a los reticentes de la necesidad de que cada español aporte a la caja común según sus posibilidades. Y cuando me cuentan lo del "chocolate del loro" respondo que ese loro, a fuerza de engullir tanto chocolate, ya no cabe en la pajarera. Porque el derroche puntual puede parecer poco significativo, pero cuando se hace la suma, la cosa cambia.

Sin ir más lejos, cuánto dinero de los fondos mineros acabó enterrado en las ruinas de ocurrencias sin sentido o evaporado entre las promesas de proyectos empresariales y puestos de trabajo.

Si buscáramos con un poco de atención, hallaríamos ejemplos de despilfarro y mala gestión en cada municipio español. Y en las comunidades autónomas, ni les cuento. Y a nivel nacional, para caerse de espaldas.

Al igual que no es más limpio el que más limpia sino el que menos ensucia, si importante es la aportación de dinero en función de la capacidad económica para sufragar unos servicios públicos de calidad, tanto o más lo es el cuidado en el gasto y la fiscalización rigurosa de la disposición de unos fondos que son de todos.

Y fundir nuestros euros en chorradas, destinándolos a fines personales y partidistas, olvidando el interés general, no debería salir gratis.

Así que, por favor, queridos representantes políticos, dediquen algún esfuerzo a ajustar mejor la forma de gastar un dinero que no les pertenece.