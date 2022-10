Cada día que transcurre nos van imponiendo unilateralmente lo que se puede considerar un "arréglate como puedas" sin considerar que aún existen muchas personas que son incapaces de adaptarse a las nuevas tecnologías.

Todo ello con total desprecio a los usuarios de cualquier servicio, que obligatoriamente deben de pasar por la dictadura que las empresas marcan para aumentar sus beneficios y reducir personal.

Como prácticamente ya no queda ninguna de la que te puedas librar cito unas pocas, comenzando por la Administración, que para la cosa más nimia, salvo cita previa, no hay nada que hacer. Por lo tanto llamadas y más llamadas que te martirizan y desesperan, con la reiterada respuesta grabada "nuestros agentes están ocupados" y en algunos de los casos te pasan a departamento equivocado, y vuelta a empezar.

Las entidades bancarias pese a las comisiones abusivas que nos han impuesto por gestionar en su beneficio nuestros ahorros, no nos quieren ver ni en pintura, con lo cual nos derivan a los cajeros, cajeros que en muchos de los casos o no funcionan, te tragan sin más la cartilla o la tarjeta.

Hablo por propia experiencia, y al igual que muchos, añoro la extinta Caja de Ahorros de Asturias con trato familiar y cercano, básicamente antes de que los políticos la desguazaran literalmente, y las sucesivas fusiones con otras entidades lejos de mejorar la atención a los clientes la han empeorado, con fallos ostensibles, fallos que enfadan al cliente y tensan a los empleados con tantas reclamaciones.

Las compañías telefónicas otras que tal bailan, pues resulta una odisea que te solucionen algo, e incluso no respetan las condiciones ofrecidas.

En cualquier ámbito se supone que todos estos avances deberían ser para facilitarnos cualquier gestión, pero no es así, dando la impresión de que en muchos de los casos resulta más bien un atraso este nuevo modo de gestionar. Y si a ustedes no les ha ocurrido nada de lo citado, o similar, no me queda más remedio que felicitarles efusivamente.