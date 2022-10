¿Saben esos días en que tienes el pálpito de que hago va a torcerse? Pues mi mañana iba con normalidad, en apacible rutina, hasta que a la hora de comer, jugueteando con el mando a distancia de la tele, absurda y accidentalmente, fui a dar con un debate en el parlamento asturiano. Y el día se torció.

Lo de menos es el asunto discutido, que era algo sobre tauromaquia, creo, pero te quedas perplejo asistiendo al subir y bajar del atril de individuos que no saben hablar en público y que, para intentar salir del paso, leen torpemente unos folios.

Que esta limitación afecte a los que no se ven en la necesidad de dirigirse a una audiencia, pase, aunque considero que la oratoria debería formar parte de la enseñanza obligatoria. Porque ser capaces de superar el miedo escénico y de hablar con corrección aporta seguridad en uno mismo y abre muchas puertas.

Pero que le estemos pagando el sueldo, no precisamente escaso, a unos diputados autonómicos que están al borde del balbuceo, incapaces de elaborar mentalmente frases con una mínima coherencia y huérfanos de ideas si no están escritas en un papel, es una vergüenza.

La palabra parlamento viene del término parlar, o sea, hablar. Y sus señorías ni son capaces de hacerlo ni parece que les importe un rábano. Porque a ello se aprende. Y hay expertos que lo enseñan. Bien podrían destinar una modesta parte de sus emolumentos a dignificar su condición de parlamentarios para superar el trance de tomar la palabra sin hacer el ridículo. Y, encima, televisado, para que el pueblo asturiano constate que buena parte de sus representantes políticos no saben hablar en público.

Imaginemos a un cirujano que no sabe coger el bisturí, a un escritor incapaz de llevar lo que tiene dentro del cerebro al papel, a un fotógrafo que ignora el funcionamiento de su cámara… Qué menos que exigir que un parlamentario sepa hablar. Y, si no, que se dedique a otra cosa, que para algo valdrá. O no.