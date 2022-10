Una denuncia contundente

Hace unos años, estuvo de moda una sentencia del dramaturgo, novelista y ensayista suizo, Friedrich Dürrenmatt, en la que enfatiza sobre las injusticias sociales de su tiempo. Pertenece a su obra teatral "Los físicos", donde sostiene que "es triste vivir en una época en la que hay que luchar por las cosas evidentes". Y que permitir una injusticia significa abrir el camino a las siguientes. Una afirmación que podría aplicarse a cualquier tiempo, sobre todo desde que los seres humanos decidieron concederse derechos unos a otros, razón que justifica, según Chesterton, que "seamos superiores a los animales".

Y precisamente para reclamar sus derechos y los de sus compañeros se presentó ante el pleno del Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes (Madrid) el ciudadano Mariano Turégano, de 82 años. Y allí, con voz contundente y emocionada, pronunció una alocución de unos siete minutos para denunciar las deficiencias de una residencia en la que vive con su mujer, que padece Alzheimer, y otros 140 residentes. Este centro público, que está gestionado por una empresa privada, recibió el año pasado una subvención de 10,5 millones de euros.

Mariano ha recordado a los ediles que en la residencia tuvieron que soportar en pleno verano temperaturas de hasta 40º, por lo que algunas personas han sido hospitalizadas con graves problemas de deshidratación. También denunció la baja calidad de la comida y la insuficiencia de personal para un geriátrico que alberga a casi centenar y medio de residentes, la mayoría con diversos problemas de salud. Y se quejó de las promesas de las autoridades, hasta ahora incumplidas, de solucionar estos y otros problemas del centro.

El alegato, que pronto se ha hecho viral, fue más allá de la mera demanda de mejoras concretas para extenderse en otras consideraciones que denotan que el denunciante es un hombre curtido en otras muchas contiendas reivindicativas. Que no se resigna ante las injusticias.

Subrayó asimismo que en la residencia "estaban pagando un buen dinero; no estaban gratis, ni por lástima". Y que "era una vergüenza que una generación, que, entre otras cosas, trajo la democracia a este país, se vea abandonada por parte de las instituciones: nosotros no hemos nacido con 80 años. Trabajamos mucho, ustedes lo deberían saber porque hoy disfrutan de privilegios por los que nosotros peleamos, no solo para nosotros, sino para ustedes. Y es insólito que hoy estemos aquí pidiendo vivir con dignidad".

Antes de su disertación, el Ayuntamiento le había informado de que los problemas de la residencia no eran de su incumbencia, a lo que Mariano respondió vehementemente: "Somos ciudadanos de San Sebastián de los Reyes y ustedes nos representan. No permitan que sus ciudadanos vivan en estas condiciones. Y no nos cuenten historias de competencias y pónganse a trabajar: es su responsabilidad, no intenten eludirla".

Anunció también de forma rotunda que no cejaría en su empeño de seguir luchando: "Vendremos aquí, si es necesario, una y mil veces, hasta que entiendan que este asunto sí es suyo".

Y finalizó con una reflexión que resume el calibre moral de su breve arenga: "El tiempo es lo único que tenemos y pasa para todos. Tanto para nosotros como para ustedes".

En resumen, la denuncia de Mariano Turégano ante el pleno municipal de San Sebastián de los Reyes es un ejemplo de civismo activo que reclama sus derechos sin ningún tipo de complejo. Shakespeare ya expuso en "La tragedia de Julio César" el origen de buena parte de las injusticias: "La culpa, querido Bruto, no es de nuestras estrellas, sino de nosotros mismos que consentimos en ser inferiores".