El mantra de la educación

A lo largo de la historia siempre ha habido (no hay más que fijarse en la historia del hinduismo o del budismo) palabras o frases sagradas que se empleaban para invocar a la divinidad. Y si bien es cierto que los asuntos sagrados han perdido fuste, no por ello se dejan de invocar con frecuencia algunos prístinos pensamientos, a los que se les atribuye, con menos o mayor fundamento, propiedades curativas.

Esta tendencia a buscar siempre soluciones mágicas, guarda una relación estrecha con la dimensión colectiva que nos rodea en cada momento. De modo que a mayor laxitud de la sociedad –modernidad líquida, se dice ahora– nos resulta más fácil buscar resguardo en unos u otros mantras que evitan que pongamos el cerebro a funcionar.

Nada tengo en contra, más bien me considero un ferviente defensor, de la educación como medida profiláctica. Ahora bien, ello no significa que a la mínima de cambio tengamos que escuchar siempre el mismo estribillo: «esto se cura con la educación»; «para eso está la educación»; «muchas dosis de educación es lo que se necesita», y así. Sin necesidad de arrugar mucho el entrecejo, todos hemos asistido a debates de este tipo, en los que ante la mínima duda sacamos el arsenal educativo como arma principal. Algo que hace unos días he tenido la ocasión de comprobar durante la lectura de una noticia.

Trataba la disputa acerca de la mejor manera de dirigirse a quienes tienen trato directo («puteros») o se lucran del oficio de la prostitución. Por cierto, a mi juicio ya va siendo hora de que se pongan unos límites claros al mismo, aboliendo su práctica, no limitándose simplemente a prohibirla, que no es más que un modo de mirar hacia un lado del problema. No faltaban en el artículo ideas al respecto, si bien, en todo momento la educación parecía el antídoto más adecuado. Y como quiera que el tema traía cola, era inevitable que se pasara a una estancia superior, en la que los derechos de las prostitutas se alzaban como la mejor defensa para perpetuar su oficio.

En alguna ocasión he dicho que todo tiene que ver con todo, o que todas las aguas han sido ríos alguna vez, así que después de la lectura empleé mi tiempo en ahondar en la importancia vital de los derechos de cada persona. En ese viaje no me resultó difícil trasladarme a la intimidad laboral de algunos trabajadores que tuvieron que deponer sus armas en aras de un bien colectivo. Y, de entre los ejemplos que me pasaron por los ojos, me quedé con una disputa que durante un tiempo ocupó una buena parte de los diarios del país: el cierre de las nucleares. ¿O acaso los afectados por esta medida no tenía también derecho a continuar en sus puestos de trabajo?, me pregunté de inmediato.

El peor liberalismo bucea fácilmente en estas prácticas maniqueas. La desaparición de una fuerza coercitiva –así denominan al estado los partidarios de esta doctrina–, daría paso al triunfo del individualismo, y con ello se asegurarían mejor las libertades de cada cual, insisten en su caldo demagógico. Lo que no se atreven a decir es que cada situación personal no es una isla en sí misma, sino que está condicionada por un atolón económico que siempre favorece al anillo más poderoso. O sea, la libertad de los más fuertes frente a los que apenas tienen un músculo de grasa. A todos nos suena esta parte de la canción.