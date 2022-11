Vale, será muy recomendable para no dar en quiebra con el primer recibo del invierno, pero este plan de ahorro de electricidad me va a llevar al hospital más pronto que tarde. Y es que por evitar encender la luz ya tengo las piernas y los brazos con abundancia de cardenales.

Porque estoy haciendo las idas y venidas nocturnas al cuarto de baño y la salida tardía del despacho completamente a oscuras, con las complicaciones consiguientes, principalmente en forma de porrazos contra los marcos de las puertas, golpes con las manillas e impactos en las esquinas del mobiliario, que aprovechando la oscuridad parece que se desplaza a la chita callando para entorpecer mi camino. Y con la agilidad mental que me caracteriza, siempre recuerdo que el teléfono móvil tiene una linterna justo después de la dolorosa colisión.

Pero todo sea por el ahorro energético y por intentar contener los escandalosos beneficios de las grandes empresas eléctricas, gasísticas y petroleras, a las que el drama ucraniano está viniendo de perlas para forrarse aún más.

La guerra es una excusa fantástica para sangrar más aún al pueblo, venga el vatio de donde venga, de un molinillo de Mondoñedo o del salto de agua de Acera de la Vega, que lo pagamos a precio Putin. Se fusila poco.

Bueno, pues este ansia ahorradora me va a acabar traumatizando a base de traumatismos que me llevarán a la camilla del traumatólogo. (Este juego de palabras no lo hace cualquiera, ¿verdad?). Eso siempre y cuando aún queden traumatólogos. Porque el gobierno asturiano, que vive más a oscuras que yo cuando me levanto al servicio, gracias a un portentoso plan de organización de la sanidad pública, nos está dejando sin médicos ni enfermeras, a los que sustituye por líneas telefónicas en las que nadie responde a las llamadas.

Porque, así como ahora nos pastorean en dirección al impulso de la autogeneración de energía –hala, a fabricar voltios y amperios en casa–, la moda que viene consiste en curarse uno solito y sin molestar.