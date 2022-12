Un osito y un polo

Acabo de enterarme de que el rey Carlos III de Inglaterra viaja siempre con un osito de peluche que le regalaron de niño. Ciertamente, parece poco serio en alguien de semejante alcurnia. De hecho, según lo escuché por la radio me sobrevino una carcajada que quedó a medio explotar al recordar que en mi bolsa de viaje no puede faltar un viejo polo desteñido, comprado a finales del siglo pasado y que desde entonces ha recorrido tantos kilómetros como yo. Y con él siempre llegué a destino sin novedad. Y la maleta que lo contenía nunca se extravió. Lo que comenzó siendo una prenda fresca, ligera y cómoda de color azul ha terminado como un inexplicable trozo de tejido cedido de panza, corto de cintura, estrecho de hombros y que, debido a un accidente con la lejía, presenta una extraña tonalidad rosácea.

Pero, y he aquí la cuestión, el día en que se me ocurrió –o que me indujeron a– jubilarlo, vaya casualidad, se nos vino encima una pandemia que nos inmovilizó, privándonos de lo que más nos gusta en esta vida, que es viajar.

Lo sé, es solo una superstición ilógica e irracional. Pero es mi superstición. Y cuando veo el polo en el fondo de la maleta, aunque parezca una idiotez (que lo es), me siento más tranquilo. Y tengo la confianza de que no habrá retrasos ni cancelaciones, ni averías ni multas, ni extravíos ni malestares, ni contratiempos ni malos momentos. Porque la experiencia dice que con ese polo a mi lado durante un cuarto de siglo no hemos tenido ningún susto, ni peligro alguno en nuestros desplazamientos. Y cuando escucho a alguien lamentar que le perdieron las maletas, que el hotel era un asco, que el vuelo fue espantoso, que se pusieron malos o que las vacaciones fueron para olvidar, yo siempre respondo para mi interior: claro, porque no tenéis mi polo.

Así que, a pesar de la risa, no me queda otra que comprender a Carlos III de Inglaterra.