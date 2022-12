García Laviana murió en defensa de los empobrecidos

Estamos acostumbrados a oír que el fin no justifica los medios, pero no siempre es así. En la doctrina moral católica, en un documento del Papa Pablo VI –encíclica Populorum Progressio (1967)–, vemos que, hablando de la lucha revolucionaria, que, como instrumento político reprueba, no así "en caso de tiranía evidente y prolongada que atentase gravemente a los derechos fundamentales de la persona y dañase peligrosamente el bien común del país". Esa era la situación que había en Nicaragua y, por consiguiente, la revolución popular en la que participó Gaspar García Laviana estaba sobradamente justificada, era legítima. La dictadura tenía cuarenta años de existencia, la violación grave de los derechos humanos, incluido el de la vida, era por todos conocida, la pobreza generalizada que había cualquiera podía palparla. Gaspar entra en el Frente Sandinista por motivos humanitarios, para ayudar a acabar con esa situación e instaurar un régimen democrático, para hacer una sociedad donde la mayoría pueda tener acceso a la sanidad, a la educación y demás recursos necesarios para vivir una vida digna.

Además, luchar con las armas para acabar con la dictadura de la familia Somoza se justifica también por el derecho que todos tenemos a la legítima defensa. El pueblo nicaragüense está siendo agredido desde que comienza el gobierno de Anastasio Somoza García en el año 1937. La situación de violación de todos los derechos humanos fundamentales en Nicaragua la mantendrán sus hijos. Está muy claro que la lucha contra el régimen somocista es de auténtica legítima defensa. Hay un inocente injustamente agredido, el pueblo nicaragüense, que podrá emplear cuantos medios sean adecuados, necesarios y proporcionados para defenderse.

Al final, fue todo el pueblo el que participó en la insurrección. También contribuyeron a conseguir la victoria del 19 de julio de 1979 muchos católicos y, entre ellos, un importante grupo de curas, alguno también guerrillero, como José Antonio Sanjinés, jesuita. Otros en retaguardia apoyaron el movimiento liberador. Estos son algunos de los más conocidos que apoyaron la revolución: Fernando Cardenal (sacerdote jesuita), y su hermano Ernesto (sacerdote diocesano), Miguel D’Escoto (sacerdote de Sociedad Misionera de Maryknoll) y Edgar Parrales, sacerdote diocesano. Los cuatro fueron ministros en el primer gobierno de Daniel Ortega. Hay que destacar también a Uriel Antonio Molina Oliú, sacerdote franciscano; Evaristo Bertrand, capuchino destinado en Jalapa; José Álvarez Lobo, un asturiano sacerdote dominico; el nicaragüense P. Donald… Hubo también alguna religiosa que cooperó muy de cerca con la revolución, como Sor Martha, religiosa colombiana, terciaria capuchina que vivía en La Cruz, Costa Rica, y Sor Oriorzun.

Aunque por aquí aún hoy los hay que son incapaces de comprender la decisión de Gaspar de ir al frente y su heroico y solidario gesto de salir en defensa de quienes estaban siendo arbitrariamente violentados, empobrecidos y sometidos, sin embargo, son muchos los que, no solo lo comprenden, sino que lo alaban reconociendo su comportamiento ejemplar. Creo que algunos tienen graves problemas de visión, debido a prejuicios. No hay otro modo de explicar que alguien pueda llegar a calificar de asesino a Gaspar, como no hace mucho ocurrió en un post en Facebook.

Termino recogiendo sintetizados cuatro importantes testimonios que nos muestran la alta consideración humana y religiosa en que se le tenía a Gaspar. Están sacados del libro que acompaña al documental de la televisión autonómica asturiana. Carlos Mejía Godoy, de los de Palacagüina, dice: "Gaspar García ha sido un ejemplo para toda mi vida… Yo me separé del Frente Sandinista, pero no me separé del sandinismo, que es donde yo me encuentro con Gaspar y siento su presencia, su palabra viva, su ejemplo". Sergio Ramírez: "Para mí, Gaspar representa la santidad y el compromiso personal hasta la muerte”. “Él siempre estuvo al lado de los más pobres, de los más humildes". El prestigioso obispo de San Félix de Araguaia, Brasil, Pedro Casaldáliga, fallecido en agosto de 2020, declara su convicción de que Gaspar, al que considera como "hermano" suyo, "murió por la justicia, por la paz y por la gente", y "merece todo el cariño y toda la gratitud". En el poema que le dedica a Gaspar lo ve, cuando muere, como un crucifijo en carne viva. Ernesto Cardenal: "Santo fue como sacerdote y santo también como guerrillero, y además dio su vida por la liberación de Nicaragua, cumpliendo el mandamiento evangélico de dar la vida por los que uno ama". Otro testimonio más reciente es el de Gioconda Belli, en el epílogo de la edición hecha en Asturias de "Cantos de amor y guerra 2018": “Su vida estaba llena de amor y por eso no se apagará jamás"; el recuerdo de este hombre "bueno y heroico" "nos animará a no desmayar nunca en la búsqueda de la libertad, esa que, otra vez, los nicaragüenses debemos conquistar".

No es extraño, pues, que entre nosotros haya varias asociaciones que quieran mantener viva la memoria de Gaspar. Con el fin de aunar esfuerzos se ha creado últimamente la Coordinadora de Asociaciones “Gaspar García Laviana”. Este año todas ellas unidas han convocado al encuentro en Tuilla para el 10 de diciembre, a las 12:00 horas. Se celebrará una Eucaristía para quienes deseen participar. A continuación, será la Ofrenda Floral ante el monumento. Pedirán que el próximo año, aprovechando el cuadragésimo quinto aniversario, Gaspar obtenga algunos reconocimientos de las instituciones asturianas, siguiendo el camino iniciado por LA NUEVA ESPAÑA que ya en 1978 le otorga, por votación entre el personal de la redacción, a título póstumo, ser “Personaje del año 1978”. Este reconocimiento se le hace al mismo tiempo que a José Ramón Álvarez Rendueles, Emilio Alarcos Llorach y Gustavo Bueno, lo que nos muestra el valor que se le dio a su muerte.