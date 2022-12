De un tiempo a esta parte se observa como un estado general de desgana, de desinterés, que se está reflejando en la calidad del trabajo, de los servicios prestados, de la atención.

El período pandémico nos ha hecho mucho daño, en lo físico y en lo moral, y el mazazo en forma de crisis económica que ha venido después, cortando abruptamente cualquier posibilidad de recuperación rápida, está afectando al ánimo colectivo. Y las noticias no ayudan. Y nuestros políticos se están encargando de que la situación resulte aún más desagradable.

Pero si como país caemos en el desdén, en el "que le den morcilla", nos estaremos dando la puntilla.

Entiendo que una parte del sector sanitario esté agotada tras la guerra contra el coronavirus. Pero ello no puede justificar la alarmante pérdida de calidad asistencial y unas demoras que ponen en riesgo la vida del ciudadano. Y que profesionales que no han estado en primera línea de fuego sino en la retaguardia se contagien con el virus de la dejadez y la desmotivación cuando la población española, que también está sufriendo de lo lindo, necesita ayuda, no parece admisible.

Paseo por unos conocidos grandes almacenes y veo corrillos de dependientes que me ignoran, como al resto de la clientela, mientras charlan de sus cosas despreocupadamente. Y en las sucursales bancarias, tres cuartos de lo mismo: hastío, desdén y poco garbo.

Hasta se nos ha borrado la sonrisa, como si con una mueca de mala leche fuéramos a mejorar algo.

Lo que antes funcionaba mal ahora, o no funciona o lo hace bastante peor, y lo que iba bien hoy está regular. Por ejemplo, con la de medidas que se adoptaron para que las administraciones públicas sean más ágiles y eficientes, la realidad actual es exactamente la opuesta, esto es, más trabas para el ciudadano, retrasos, lentitud y peor atención. Y lo que antes se solucionaba en un plazo razonable, hoy se eterniza.

Es como si todos a una hubiéramos abrazado el lema montonero de "cuanto peor, mejor". Y lo estamos logrando.