Vivir dentro de un sueño

Creo que a todas las personas les ha ocurrido en alguna ocasión. Me quiero referir a esos casos en los que pasamos la noche metidos dentro de un sueño (en esos momentos nuestra realidad se desarrolla allí) y al cabo de unas horas suena el despertador. Lo normal es que tardemos un tiempo, mayor o menor según las pulsaciones de cada cual, en darnos cuenta de que nuestra actualidad se ha desplazado de lugar.

Como es natural, las reacciones suelen variar según que lo ocurrido durante el sueño haya sido más o menos agradable. (A buen seguro que en bastantes ocasiones nos levantamos con la tristeza de no haber llegado a culminar una noche que prometía abrazos y felicidad sin cuento).

En todo caso, hay también momentos en los que resulta muy difícil distinguir si lo que sucede en la realidad forma parte todavía de una ilusión o no, pues no sabemos con certeza si nos hemos incorporado a una vigilia plena o, por el contrario, la vida es todavía ese sueño al que se refería Calderón de la Barca.

Confieso que esa duda lleva dentro de mí desde hace ya varios días, desde que leí en una de las noticias de este diario que somos la región del país que lidera el mayor número de suicidios. (Datos del Instituto de Estadística Nacional (INE) del año pasado certifican una tasa de 10 personas al día).

De modo que desde entonces me he entregado a una labor de rastreo, por ver si consigo desentrañar alguna causa que haya funcionado como principal motor de explosión (nunca mejor dicha la frase). Pienso que así conseguiré saber si continúo aún dentro del sueño o no, pues esta realidad se me antoja tan irreal que no soy capaz de admitir que suceda a mi alrededor.

Además, para darle un tinte más oscuro al lienzo, son varios los motores de explosión que parece funcionar en este asunto. Desde la población muy envejecida de Asturias, hasta las abundantes patología psiquiátricas previas. Un arco amplio al que se incorporan también otras variantes, tales como el aislamiento de los pueblos, la climatología, las prejubilaciones en la industria o en la minería; y sin olvidarnos de los posibles efectos de la pandemia.

Hasta tal punto el cuadro presenta unos perfiles extremadamente borrosos que el coordinador de Salud Mental del Principado reconoce que las altísimas cifras se pueden comparar a las de los países nórdicos donde, de todos es conocido, la cifra de defunciones debida a los suicidios es bastante considerable.

Este cúmulo de contratiempos, unido a otros que nos acechan también cada día: desempleo, corrupción, parálisis política… hacen que desee cerrar los ojos y desaparecer, al menor durante unas horas, al abrigo de las sábanas calientes de mi cama. Sin embargo, cuando vuelve a sonar el despertador, no tengo más remedio que incorporarme del lecho, restregarme los ojos y echar a andar.

Me queda siempre el consuelo de darle vuelta a la frase de que "la ficción está siempre, de una u otra manera, basada en la realidad". Por lo que, al revés, si la realidad está incorporada a la pura ficción, quizás el mundo no sea tan cruel como parezca. Aunque, como ejemplo, basta con dar una vuelta esta temporada por cualquier rincón de Ucrania (y por otros conflictos bélicos que no salen tanto en los medios de comunicación) para desechar ese pensamiento. ¡Ufff! ¡Que no suene el despertador!