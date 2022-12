Una feliz Navidad para todos

Las luces de las calles ya alumbran en muchas de las ciudades de España cuando escribo estas líneas. En algunos sitios ya están desde noviembre. De la misma forma, los anuncios de turrones, mazapanes y vinos se vuelcan en todos los medios de comunicación, están ya en todas partes. Enseguida también llegaron los anuncios de juguetes propios para niños y niñas, así como las colonias y los relojes para mayores.

Ya hemos pasado el Viernes Negro, como a mí me gusta decirlo en español y no en inglés, como se nos contagió desde Estados Unidos, desde donde nos vienen toda esta terminología y todas estas nuevas costumbres comerciales. Bueno, no sólo el comercio al por menor, sino incluso el armamento en gran escala y dimensiones.

Pienso, con gran tristeza, en una Navidad en Ucrania, donde ya ahora el frío, las casas sin cristales en sus ventanas, sin luz ni calefacción, los hombres en el campo de batalla, los niños, sus madres y abuelas esperando que a su país llegue a la paz. No hay alimentos, de la misma forma que ya no existen tiendas y aún menos mercados para abastecer a una población hambrienta que resiste uniéndose en sótanos y refugios, donde malviven en espera que las bombas dejen de caer.

Me viene el recuerdo de la Primera Guerra Mundial, cuando en Navidad y ante el sonido de la canción "Noche de paz", hicieron un alto los dos ejércitos combatientes y, unidos, cantaron el villancico.

¿Será necesario que pase algo así para que los rusos abracen a los ucranianos?

Yo lo que deseo a todos mis posibles lectores es una feliz Navidad, y que lo pasen muy bien junto con su familia y sus amigos.