Memorias, palabras y presente

"La seguridad del poder se funda sobre la inseguridad de los ciudadanos". (Leonardo Sciacia).

Dijo el sabio Emilio Lledó: "La memoria es futuro". Y yo creo que, en parte, de esto va la última novela que nos trae Alejandro Gayo, este viernes, al acto de Cauce del Nalón. También creo que es su mejor y más valiente novela. Este escritor, de trayectoria consolidada, nos ofrece una obra, en buena lid dialéctica, que supone, así lo pienso, un buen salto, avance literario y también supone algunas novedades en su obra.

A. Gallo, licenciado en Filosofía, Ciencias Políticas y de Educación, jefe de Policía de Gijón, antes de Langreo, premiado en varias ocasiones, atesora una amplia obra novelística, de ensayo también, y una intensa vida profesional. Para mí es, ante todo, un escritor. Un muy buen escritor de novela negra, y no solo de novela negra. Diría, sin dudarlo, un escritor con una posición consolidada en la novela. Vamos, que tiene nombre y obra en el panorama literario.

Nos presenta "Matanza de Atocha,1977: Caso abierto", en su editorial de cabecera, que es Reino de Cordelia. Esta novela culmina todo un camino, todo un bagaje acumulado, y también introduce novedades en su novela. Lo digo por la historia, porque nos regala un personaje, el comisario Gorgonio, que espero no lo mate pronto, y que, aunque maduro y con "heridas físicas y psíquicas", vuelva a vivir en nuevas historias, para nuestro deleite. Es también su novela más completa, divertida y filosófica. Con ella no solo se disfruta, también se conoce, analiza, cuestiona. Porque A. Gallo, trata como inteligentes a sus lectores. Hace que leer no solo sea un placer sino que incite al lector a pensar y cuestionar, que son casi sinónimos en su escritura de "rebelde con causas", en su escritura, como diría L. Sciascia, ética.

Agudos y divertidos diálogos y reflexiones, que precisamente hacen la crítica más incisiva a la hora de pensar estos momentos claves de nuestra historia. Porque no es nada fácil articular el pasado (la memoria) con el presente y el futuro, que decía el profesor E. Lledó: No olvidar quiénes fuimos, qué pasó, y así entenderemos mejor qué está pasando y qué puede pasar. Recuerdo una viñeta de El Roto, ese dibujante-filósofo, en la que un personaje dice: "La gente está muy cabreada con lo que está pasando". Y otro personaje responde: "Y eso que no sabe de verdad lo que está pasando". La novela de Gallo está llena de verdad y provoca, e incluso anima, a saber lo que está pasando. La España del 77, la matanza de Atocha, Madrid, una ficticia ciudad del Norte (Xidrón, nada menos...) enlazados en una historia que te envuelve desde el primer momento. Y todo ello desplegado en una inteligente atmosfera de ironía, filo crítico, humor y momentos inigualables, esperpénticos casi, e inolvidables. Novela, también, llena de guiños y homenajes, cálidos y respetuosos, al gran Andrea Camilleri, a su Montalbano, a filósofos y otros. Nos deja como pistas, claves de ideas y luchas de una generación que peleó por un país distinto y decididamente democrático. Como decía Forges: "pienso, luego estorbo". De esto va también "Matanza de Atocha, 1977: Caso abierto".

De todo esto y mucho más, hablaremos en el acto que organiza Cauce del Nalón, con el apoyo del Ayuntamiento y LA NUEVA ESPAÑA. El viernes 16, en la Casa de la Buelga, a las 20 horas.