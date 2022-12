La estrategia del caracol

Si tuviera que resumir de un modo rápido, sin necesidad de arrugar mucho la frente, la película colombiana del mismo título, me bastaría con decir que narra las vicisitudes de las familias de bajos ingresos en aquel país.

La comedia-drama de la que hablo tiene visos de volver a encarnarse, si bien de otro modo, en nuestra realidad, una vez que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones plantea extender el período de cálculo de los años trabajados para acceder a la jubilación de los 25 actuales hasta los 30. Eso sí, con la posibilidad –dicen sin ponerse colorados por ello– de descartar los dos peores. Es sabido que el lenguaje sirve para expresar los límites del mundo, lo que en este caso revela bien a las claras la estrechez mental de los responsables del ramo.

Hace poco tiempo debatía con un amigo que me preguntó cuál era mi posición actual con respecto al Partido Socialista. Más en concreto, se interesaba por saber si yo continuaba considerando al PSOE como una organización de izquierdas. Mi respuesta no se hizo esperar: claro que sí, contesté, acompañada de una batería de argumentos, tales como los que frisaban con episodios históricos, como los que en épocas más recientes nos revelaban la fotografía de militantes socialistas enarbolando sus banderas el Primero de Mayo o luchando codo a codo en las fábricas y otros lugares contra las injusticias sociales.

No obstante, agregué de inmediato que la imagen que tengo en la retina, sobre todo en los últimos tiempos, es la de un caracol que se solapa con el puño y la rosa. Y como quiera que estaba obligado a extenderme, le dije que en bastantes ocasiones se me reproduce una escalera por la que comienza a subir un caracol que, cuando está a punto de llegar arriba, acaba siempre cayéndose. La escalera, continué, tiene un metro de largo y el descenso del caracol es de setenta y cinco centímetros cada vez. Entonces no hay ninguna duda, intervino él, de que el molusco gasterópodo padece con frecuencia de mal de altura.

De ahí que al leer una noticia reciente sobre la película colombiana, no haya podido evitar el recordatorio de la conversación que había tenido con mi amigo. Una vez más, el Ministro ha vuelto a dar señales de su escasa condición física para llegar hasta lo alto de la escalera. No me resulta difícil imaginar que arriba estaría esperándole un representante de los mercados, y no me refiero en absoluto a los de abastos que proliferan por nuestras ciudades. De modo que ante la posibilidad de enfrentarse a un conocido depredador, al que le sirve cualquier tipo de carne para alimentarse, haya amagado con dejarse caer.

Nada habría que oponer si se tratara de un descenso que le afectara solo a él, pero lo peor es que son muchas personas las que resultarían afectadas por el retroceso. No olvidemos que los peldaños que sostienen al actual cómputo de pensiones ya se han deteriorado bastante en los últimos años (baste recordar las subidas que ha habido tanto en la edad legal para jubilarse como en el cómputo de los años para establecer la base reguladora), de modo que se hace urgente no solo fortalecer la huella de la madera, sino también la altura de los escalones.

No olvidemos el dicho de que un agua nos lleva siempre a otro agua. Por cosas de este tipo, y otras parecidas, es por las que la gente acaba preguntándose si el PSOE es un partido de izquierdas.