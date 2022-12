Fiestas navideñas

Aunque a muchos no nos gusten –cada vez conozco a más personas que les sucede lo mismo– estamos atrapados ya en plena vorágine navideña. Todo rodando por una cadena sin fin, que cesará su actividad el 6 de enero. Una vez casi superada la pandemia parece que todo se vuelve a normalizar con decorado, en buena parte de los casos, de cartón piedra.

Hace ya tiempo que las ancestrales costumbres se han ido difuminando y se han sustituido por "modernidades" al uso. Dios me libre de generalizar, o frivolizar con ello, pero la antigua cena y reunión de toda la familia alrededor de la matriarca, que cocinaba con amor e ilusión para todos, ha quedado totalmente descafeinada. Ahora mismo en buena parte de los casos resulta pura cena de compromiso e incluso con prisas por parte de algunos para después de fartucase salir de juerga o devolver a los familiares directos, que acogen una noche al año, a sus respectivas residencia geriátricas. Cosas de los tiempos. Pero que entiendo chirrían mucho.

Por las calles existen movimientos apresurados para hacer compras propias de las fechas y los clásicos deseos habituales de felicidad y demás gaitas que se hacen de modo mecánico. Y además, a veces te repatean según de donde provengan. Pura hipocresía, que a veces en vez de devolverlas por pura educación lo que te apetece es contestar otra cosa. Pero… ná. La Nochevieja, por el contrario, no parece tener mucha demanda este año pues las carteras no están para muchos dispendios, así que habrá que buscar algo baratito o quizá mejor quedarse en casa, que va a ser lo más práctico, pues además de la "multa" te despiertas más despejado y no te hace falta tomar medio tubo de Alka Seltzer. Y con la cuesta de Enero a la espera.

En el medio de todo ello quedan los desheredados de la fortuna, que se cuentan por millones en el país, que si acaso recogerán migallines de una sociedad que se acuerda estas fechas un poco de ellos, pero que los obvia el resto del año, con tan solo el amparo de entidades benéficas o ONG.

Simple opinión la mía, Así que cada cual se busque la vida según más le plazca. ¡Faltaría más!