Asturiano con acento andaluz

Me llamo José Zafra Vela, soy hijo de José Zafra Muñoz y Soledad Vela, ambos naturales de Montilla (Córdoba). Mi padre nació el 21 noviembre de 1943, hijo de José y Carmen, quienes formaron una famila numerosa de 8 hermanos. Mi madre nació el 29 de julio de 1938, hija de Rosario y Luis, era la más pequeña de cinco hermanos.

Ambos se conocieron a principios de los años 60 en Montilla, donde iniciaron una relación y allí se casaron el 7 diciembre de 1966. A los pocos días de contraer matrimonio, viajaron desde Montilla hasta Las Mazas de Morcín, en Asturias, para trabajar en las minas de carbón con el fin de mejorar laboralmente y tener un trabajo más estable pudiendo llevar a casa un salario digno para crear una familia recién formada y con buenas perspectivas de futuro para el matrimonio y para sus futuros hijos.

La cuestión de venir de tan lejos a trabajar en las minas no fue una decisión personal, ya que a un cuñado de mi padre, casado con una hermana suya, le surgió trabajo aquí y ambos matrimonios decidieron entonces a viajar hasta Las Mazas de Morcín y dejar atrás el sol andaluz. En la primera y única Navidad que pasaron aquí, en 1966, en los primeros días de su matrimonio recién formado, fueron días de mucho frío y nieve, que nunca habían visto ni padecido en los suaves inviernos de la campiña andaluza. La familia fue muy bien recibida y acogida por los vecinos de Morcín.

Pero llegó esa fecha de marzo que jamás se olvidará, ya que fue una día muy señalado para mi madre y tres familias más.

El 28 de marzo de 1967 cuatro mineros perdieron sus vidas debajo del castillete de este pozo minero del Montsacro, apenas dos meses despues de que otros cuatro compañeros hubieran fallecido el 30 de enero en las minas de Otura por una gran explosión de grisú. Aquel 28 de marzo de 1967, mi padre, José Zafra Muñoz, ramplero de 23 años, perdió su vida en las entrañas de este pozo junto a tres compañeros más: Edelmiro Gaspar Caldevilla Muñiz, picador de 23 años de La Puente Alta; Macario Ávila Luna, vagonero de 43 años de Villamer, y Manuel Ángel Menéndez Martínez, ramplero de 19 años de La Ará.

En el taller de arranque de la fatídica capa octava, entre la tercera y la segunda planta de este pozo, una gran tromba de agua arrastró una gran cantidad de carbón ocasionando la muerte de estos cuatro mineros, quienes fallecieron, según el dictamen sanitario, por asfixia por inmersión, es decir, ahogados.

El único que logró sobrevivir aquel día fue el picador de 46 años Hermenegildo Bardio Cachero, de La Foz de Morcín, conocido por "Mené", quien salvó su vida tras cogerse deseperadamente a una mamposta.

Pero, como se dice, la vida quita y da a la vez. A mi madre la hizo perder a su marido repentinamente a los tres meses de casarse y tenía un hijo en camino dentro de su vientre, que nacería unos meses después. Y aquí es donde entro yo en esta historia.

Mi madre vivió una situacion muy dura por la pérdida del marido, pero mucho más cuando sabes que viene un hijo de esa pareja que ya no está y que no podra ver ni disfrutar de criarlo juntos cuando ambos se habían criado en unas familias muy numerosas de hermanos en Andalucía.

Mi madre tuvo que esperar aquí hasta mi nacimiento, ya que en aquella epoca, según me dice, no pudo regresar a Montilla con sus padres y hermanos; si así lo hubiera hecho, el Estado no le habría reconocido la paternidad del difunto (mi padre) sobre mí y perdería todos sus derechos.

Ese fue el verdadero motivo por el que yo nací el 2 de noviembre de 1967 en la residencia sanitaria Virgen de Covadonga en Oviedo, y por eso soy asturiano con acento andaluz.

Por lo que me cuenta mi madre, una vez formalizados los papeles después de mi nacimiento, regresó a Montilla con los pocos enseres que tenía en un camión Pegaso de la epoca, llevándome en un cajón que hacía la función de cuna y acompañada de mi tía y del chófer.

Mi madre, desde Montilla, cada año, siempre estaba agradecida a una gran mujer, Esther, la cartera de La Foz, a quien mandaba dinero para que pusiera flores el día de Los Difuntos en la tumba de mi padre, en el cementerio parroquial de La Foz.

En 1988 recibimos una carta informando de que se desmantelaba el cementerio de La Foz donde mi padre estaba enterrado y viajamos desde Montilla para sacar sus restos. Gracias a la ayuda de Rafael Osuna y su familia, que nos acogieron esos días, extrajimos los restos, bueno, más bien Rafael, yo no pude, y los llevamos de vuelta en un tren para ponerlos en Montilla junto a sus abuelos, padres y hermanos.

Hoy regreso aquí por segunda vez en mi vida en compañía de mi madre, 34 años después, para rendir homenaje a los 107 mineros fallecidos, uno de ellos mi padre, que perdieron sus vidas en las minas de carbón de Morcín y Riosa y cuyos nombres quedarán para siempre en la placa del monolito que inauguramos dentro de unos minutos y en la memoria de sus familias y de todos sus vecinos.

Para finalizar, quiero dar las gracias, en nombre mío y de mi madre, y en nombre de los familiares de todos los mineros fallecidos, a las personas que llevan trabajando e investigando desde hace años para recopilar toda la información que ha hecho posible celebrar este esperado homenaje, muy especialmente a los cronistas oficiales de Morcín y de Riosa, Fernando Delgado y José Luis Cabo, a los alcaldes de ambos concejos y al presidente de Hunosa.

Muchas gracias de corazón en nombre propio, de mi madre y de todas las familias de los mineros fallecidos. Muchas gracias.