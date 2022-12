A mi padre, mi tío y mi primo

En primer lugar, quiero dar las gracias a José Cabo y Fernando Delgado por este gran trabajo de investigación y también a Hunosa por su colaboración, a los alcaldes y, ¡cómo no!, a los vecinos y amigos que nos arropan en este día tan emotivo.

Cuando, a través de las redes sociales y de la prensa, tuve conocimiento de este trabajo, en mi interior surgieron muchas emociones y recuerdos, pues la historia de estos 168 años ni se puede ni se debe olvidar, por muy triste que esta sea.

Hace unos días, cuando José me llamó para que interviniera en este acto, me surgieron muchas dudas y así se lo hice saber. Pensé si sería la persona más indicada y en aquellos que tuvieron que seguir los pasos de sus padres y acabaron siendo mineros como ellos. Finalmente acepté, y he de decir que es para mí un verdadero honor, aunque no deja de ser una gran responsabilidad; no podemos olvidarnos de tanto como perdimos. Con este acto se hace justicia al recuerdo de estas personas que, con su esfuerzo y sacrificio, hicieron tanto por mejorar el futuro de esta tierra.

Hablo en nombre de las familias riosanas, aunque pienso que otras compartirán los mismos sentimientos. Así como aquellas que, venidas de otras provincias, empezaron aquí una nueva vida y ahora sus hijos son uno más de esta gran comunidad minera.

Como se recoge en algunos de los comentarios que he leído, "cuánta riqueza y cuanta desgracia trajo la mina". O aquel otro vecino próximo al pozo que decía: "Cada vez que el turullu tocaba a deshora, el nerviosismo se apoderaba de todos", ¡siempre había algún familiar o vecín que corría peligru! La noticia rápidamente se extendía por todos los pueblos, si llamaban a la puerta de casa se esperaba lo peor, alguien de la familia había resultado muerto o herido en la mina. Estas familias de pronto sufrían un duro golpe, se les destruían la vida, la ilusión y la esperanza. A partir de ese momento, eran años llenos de incertidumbre y el horizonte se tornaba tan negro como el carbón.

Ahora voy a contaros la historia de mi familia, que para eso me han pedido que intervenga. El 31 de enero de 1967 se produjo un accidente en el grupo Piedrafita-Otura y, como consecuencia de una explosión de grisú, murieron cuatro mineros: Jesús Moreno, Laureano Figares, José Fernández y mi padre, Benigno Pello, que desgraciadamente fallecía el mismo día que cumplía 39 años. También quiero recordar a mi tío José Pello, que fallecía en otro accidente de mina, en el 78, y veinte años más tarde, en el 98, mi primo Alberto Pello, hijo de mi madrina, Argentina la de la Juncar, precisamente el año que nacía mi primera hija, Claudia… de eso hace ya 24 años.

Yo era el menor de seis hermanos, aún no había cumplido dos años y nada podía entender de la desgracia que habíamos sufrido. Fueron algunos años después cuando me di cuenta. La mayor de mis hermanas, Zuci, apenas tenía 15 años, luego estaban Beni, Iru, Gabi, Ely y, tres días más tarde del accidente, nacía mi hermana Anabel.

La verdad que era un guión para las mejores películas, como así recogió el director de cine de la Foz, Jose Antonio Quirós, en su maravilloso documental "Solas en la tierra". Incluso me ha dicho que los testimonios de mi madre son de los más impactantes, según una crítica de la prensa francesa ("Le Fígaro").

Hoy en día todavía no me puedo imaginar lo que tuvo que pasar mi madre Saro "La Cantera". La verdadera heroína de mi vida y a la que quiero dedicar este homenaje. Se quedó sola en la tierra. Con apenas 37 años y siete hijos menores a su cargo, tuvo que asumir una situación muy difícil.

Apoyándose en sus hijos mayores, Zuci cuidando de sus hermanos y Beni, que rápidamente tuvo que empezar a trabajar en la mina. Sin embargo, los más pequeños, como otros tantos riosanos, tuvimos la oportunidad de estudiar en diversos internados. De todas formas, os puedo asegurar que, por lo que a mí respecta, no me faltó de nada.

Además de pertenecer a una familia minera por los cuatro costados, yo mismo experimenté lo que es el trabajo en la mina y, cuando aún era estudiante, trabajé en uno de los chamizos con mis hermanos.

Recuerdo el primer día que, estando de guaje en la rampa para mi hermano Gabi… mientras él se ponía a picar cantando… yo lloraba agarrado a una mamposta sin poder contener la emoción.

O aquel otro día, estando de ayudante en la galería con Beni, cuando empujábamos los vagones a mano, al descargar uno de ellos se nos fue escombrera abajo… me acuerdo perfectamente porque estábamos deseando salir para ir a la feria del Rosario.

No quiero dejar pasar la oportunidad de recordar a las mujeres de este concejo, que, aunque no figure ninguna de ellas entre esos 107 mineros fallecidos, sí tuvieron que padecer los sinsabores de esta profesión.

Incluso, como todos sabéis, por los formidables reportajes que José nos brinda, algunas de ellas con apenas 18 años, también trabajaron en las minas de Texeo. Como Amada la del Llamo y Letrita la de Muriellos. Esta era hermana de mi padre y le guardo un recuerdo entrañable, pues durante varios meses me acogió en su casa cuando apenas yo tenía siete años.

Y, ya para terminar, creo poder decir en nombre de todos los familiares y vecinos, que el que se reconozca su memoria y queden plasmados sus nombres en este monolito es un auténtico orgullo.

Muchas gracias y viva la cuenca minera de Riosa y Morcín.