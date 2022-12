Carta para entregar a Papá Noel

¿Crees en Papá Noel?

Si te has sentado pacientemente, cogiste papel blanco y un bolígrafo, y te pusiste a escribir con orden y concierto las peticiones, no sólo de juguetes, sino también lo que deseaba toda tu familia, comenzando por abuelos, padres, tíos y hermanos, puede que la carta haya sido interminable y que su receptor considere exagerada tus peticiones.

También puede ocurrir que tengas ya muchos años para escribir una carta al hombre vestido de rojo –aunque originalmente era de color verde– que vive en el Polo Norte y que todos los años se pasea por todo el mundo con un gran trineo tirado por renos, donde lleva primordialmente juguetes para los niños que durante todo el año se han portado bien, fueron obedientes, estudiaron y sacaron buenas notas, vamos, que han sido ejemplares; sin olvidar Papá Noel al resto de los miembros de la familia por su generoso comportamiento con otros miembros de nuestra sociedad.

Como todos los años, tengo en mi poder los catálogos de juguetes de diversos establecimientos, que no sólo me entretienen con su lectura, sino, incluso, me ayudan a elegir los juguetes apropiados para mis nietos, tarea difícil puesto que ellos, amantes del orden y cuidadosos con sus cachivaches, año a año van almacenándolos.

¿Usted y los suyos creen en Papá Noel? No siendo así, deberá esperar unos días más para escribir a los Reyes Magos, estos procedentes de Oriente y caminando hacia Belén, con una suculenta carga de regalos en sus camellos y dromedarios. Quizá más nuestros.