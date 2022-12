Buena nueva

Número bajo y terminado en cero. En la radio dicen que ha caído cerca, en Moreda. Ya era hora de escuchar buenas noticias de las Cuencas. Porque estas cosas siempre suceden lejos. Un rato después se rumorea que el gran premio se aproxima, que está en Mieres. Un club de atletismo, centenares de papeletas, una lluvia de dinero. Por la tarde ya hay nombres y rostros de agraciados. Aquel, y aquella también, aquí y allí. Un supermercado, una asesoría, unos compañeros de trabajo…

Al día siguiente ya no son sólo las caras conocidas; ahora llegan las fotos con el champán y las pequeñas historias que componen el feliz acontecimiento: los que vendieron las papeletas como el riego por aspersión, llegando a gran cantidad de gente; el que creyó haber perdido el talonario; los que tuvieron la suerte al alcance de la mano y la dejaron pasar, los pocos con muchísimo y los muchos con un buen pellizco.

Seguro que me he cruzado con la fortuna unas cuantas veces pero no hemos coincidido. Niños y no tan niños paseando por Mieres con sus valiosos trozos de papel, portadores del regalo soñado mezclados entre nosotros. Y la inexplicable suerte hizo el resto.

Anoche trataba de imaginar qué se siente cuando te tocan con la varita mágica y se produce el milagro. Pero acabé intentando ponerme en la piel de los que han repartido este dineral. Ha de ser una sensación intensa y maravillosa, la de ser portador de buenas noticias, la de proporcionar alegría, la de saber que, aunque involuntariamente, has hecho feliz a un montón de gente.

La vida sigue, ahora con un nutrido grupo de mierenses con mejor salud económica. Necesitábamos buenas nuevas y llegó una bien hermosa. Confiemos en que tras esta vengan más y pongamos de nuestra parte también para que así sea.

Y como Mieres es un lugar de lo más contradictorio, el gran premio ha seguido la misma línea: el Gordo fue a caer en un club de atletismo. Hala, ahora a adelgazarlo.