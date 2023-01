No digas adiós

En alguna ocasión he recordado en esta columna que una gran mayoría de mis reflexiones tienen su origen en el bar en donde tomo mi primer descafeinado mañanero. Por ello, le he apodado alguna vez "El Chamamé", pues si bien este nombre evoca un estilo de música y danza propia del litoral argentino, es también usado por Juan Carlos Onetti en muchas de sus novelas como el lugar en donde se reúnen, al calor de unas copas, parroquianos peculiares que dirimen allí sus cuitas diarias.

Salvando todas las distancias, y no solo geográficas, en Casa del Marqués se produce una agradable fusión y confusión de personajes con distintos puntos de vista y variadas afinidades que lo convierten en un refugio íntimo al que acudo con puntualidad para "estudiar" (así dice su dueña) LA NUEVA ESPAÑA. Al mismo tiempo, aprovecho para pegar el oído a alguna conversación que considero de interés y que más tarde convierto en pasta narrativa.

Hace unos días, y sin que tuviera siquiera que arrugar la frente o poner mis antenas en modo alerta, la frase llegó hasta mí por sorpresa cuando me iba del local: "Javi, adiós se dice a los muertos; hay que decir hasta luego". El autor de la misma fue Jordi, un niño que en este próximo enero cumplirá seis años, hijo de dos conocidos y habituales clientes (Lydia y Jordi), y que a su edad temprana une una mente perspicaz y una mezcla indudable de curiosidad y concentración (basta con fijarse en el interés que pone cuando pasea sus agudos ojos por el ambiente o cómo disfruta en la mesa con sus juguetes). Por lo que a mi juicio, y a poco que cultive estos dones, estoy seguro de que acabará consiguiendo excelentes frutos.

Era lógico que me quedara mirando para él. Y lo hice. Como era lógico que tras sus palabras, y tras la sorpresa que me produjeron las mismas, esbozara una sonrisa. Después volví a despedirme y salí a la calle (eso sí, sin repetir la fórmula del adiós, no fuera que Jordi me estuviera aún observando y volviera a recriminarme por la frase).

Mientras caminaba hacia mi casa, pensé en cuánta razón contenían las palabras del niño. Y como de un puente se pasa a otro, lo mismo que de una conversación se trasciende también a otra, recordé algunas frases literarias en las que autores más o menos famosos usaban este término para referirse a duelos y despedidas definitivas. No solo el adiós como último saludo a los muertos, sino que incluso en algunos casos este adiós se acompaña de expresiones más rotundas: "hasta nunca", o incluso en alguna ocasión "hasta nunca jamás y para siempre", por si queda alguna duda.

Por ello, prefiero hacerle caso a Jordi y reservar mi adiós para esos muertos que ojalá nunca imiten a Lázaro y regresen de su tumba: para la inmensa avaricia y obscenidad de los organizadores del mundial de Catar (más de 6.500 trabajadores perdieron la vida en la construcción de los estadios), o, entre tantos otros ejemplos que se podrían citar, para los poderosos que se lucran de las guerras y de la miseria de miles de millones de personas (8.500 niños mueren al día de desnutrición).

Desde entonces procuro seguir al pie de la letra los consejos de Jordi. Mejor un "hasta luego" que nos permita encarar la vida con un ánimo distinto, gozar todo lo posible de la generosidad y dulzura que aún no nos arrebataron los saqueadores de la felicidad (hasta esto les sirve para aumentar su cruel patrimonio), antes que estar de continuo respirando el olor cadavérico de los funerales. Gracias, Jordi.