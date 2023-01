Esto de la lotería

Siempre conocemos a alguna persona que le tocó la lotería. ¿Y usted, conoce o le tocó? Durante todo el año usted puede jugar a muchas loterías: la Nacional, la Primitiva, la Bonoloto, los Euromillones, la de la Once, la quinielas deportivas, la hípica y algunas más de entidades particulares que también dan premios y regalos atractivos, como, por ejemplo, una suculenta y apetitosa cesta de Navidad. ¿Verdad que todo ello llama la atención y usted se anima, gastándose su buen dinero con ese ánimo de que le vaya a tocar la suerte?

Como algunos de esos premios le toque a un amigo o un vecino, usted se entristece un poco, o mucho, cabreándose, afirmando que no volverá a jugar más o que se va a gastar menos perras la próxima vez. ¡Mentira! Ya no se acordará y seguirá tirando de cartera, eso sí, sin contar a su familia el dinero que gastó esa próxima vez. Porque en el fondo la avaricia rompe el saco.

El tema de la lotería se agudiza en Navidad, porque lo de la paga extraordinaria es tentador. Y si tiene esa suerte, por poco que le toque, siempre le queda el volver a jugar en la Lotería del Niño. Y a veces tiene la mala suerte de perder lo jugado y el susodicho cabreo se multiplica por dos.

Como anécdota de cierre, les cuento que, hace muchos años, renuncié a un décimo que me ofrecieron. La víspera del sorteo en el que se jugaba el premio el que cogió un cabreo fue un servidor y menos mal que no tocó. Y no lo he vuelto a hacer nunca jamás.