La indefensión aprendida y el TC

Martin Seligman (12 de agosto de 1942) es un psicólogo norteamericano que, mediante experimentos con perros, introdujo en psicología el concepto de "la indefensión aprendida". Es este un estado psicológico que se manifiesta cuando una persona comienza a sentirse incapaz de modificar alguna situación o comportamiento mediante sus conductas. En román paladino: que estamos perdiendo el tiempo.

Su experimento, mostró que si a un perro encerrado en una jaula se le premia cada vez que realiza un comportamiento determinado, o solo en momentos concretos a intervalos; o si no se le premia nunca… El animal aprenderá que su conducta, según sea, tendrá consecuencias. Si son favorables, el perro se sentirá cómodo y contento.

Pero, ¿qué ocurrirá si, haga lo que haga el perro, siempre lo castigamos? Tenemos al perro encerrado en una jaula que está electrificada por el suelo. Una serie de descargas repetidas en momentos variables e impredecibles, hacen que el animal se sienta martirizado, haga lo que haga.

Lógicamente, el perro hará lo indecible para evitar semejante situación. Pero todo es inútil, nada consigue el pobre animal, y así concluye su lucha en un rincón de la jaula, sin hacer nada. No ladra, no se queja, no come…Está realmente deprimido, enfermo. Ha aprendido a no defenderse. Es, la "indefensión aprendida."

Pero, si sustituimos perros por personas, ¿qué? Hagamos un acercamiento a ello y conjeturemos en serio. El poder institucional, en sus diferentes versiones, nos dicta y dirige hacia preguntas que nos hacemos en función de unos supuestos valores o bien de una falsa conciencia. Algunas pueden ser: ¿es usted un buen trabajador/trabajadora? ¿y una buena madre o buen padre? ¿cree en este sistema social? Estas preguntas no son las únicas. Solo tres más que me parecen importantes: ¿es honesto y leal con los demás? ¿Es obediente, a las leyes y normas? ¿vota o no vota?.

Estas y más pueden tener respuestas afirmativas o no. Podemos encontrar satisfacción en ellas o no. En cualquier caso, sea la respuesta positiva o negativa, tenemos la sensación de que todo "da igual": los precios subirán, los salarios bajarán o se estancarán; la empresa continuará con despidos, con regulaciones, con el consiguiente problema con la hipoteca y con las deudas en las familias... El futuro para los hijos e hijas se verá, gris o negro. Tal parece que al "sistema", nada le importamos.

Da igual que pongamos ganas y honestidad en lo que hacemos, sea desde el trabajo, sea en la vida cotidiana. Y da igual porque quienes deberían recompensar a la persona en su devenir social no lo harán.

Esos y esas que tienen ese poder nos mantienen encerrados en una jaula, cuya parrilla electrificada por el suelo la manejan a su antojo. Sus descargas las realizan con mando a distancia, aumentando o bajando la intensidad en función de sus intereses. Esos y esas nos enseñan lo qué es "la indefensión aprendida": el rincón del silencio, la aceptación de sus normas y sus verdades… Nos dicen que nada importa lo que hagamos o digamos. Que es mejor callar y asumir.

¿No es eso lo que está sucediendo, pregunto, con el comportamiento que se está teniendo con el Tribunal Constitucional, versión conservadora? Como el "perro de Páulov", segrega saliva y bilis si oye la campana de la izquierda o los síes en el Parlamento votando leyes para el bienestar de la gente. ¿No es "indefensión aprendida" la anomia política y social ante semejante atropello a la democracia por una ignominiosa votación de seis a cinco?

Pero, las jaulas tienen puertas. Se puede y se debe empujar hacia ellas y salir y encerrar en la misma a quienes previamente experimentaron con nosotros. Hay que, al menos, intentar llegar al cerrojo de la puerta, abrirla y salir.

Hay que romper esta "indefensión…" que nos oprime, aplicando aquello de "Ni en dioses, reyes ni tribunos…".