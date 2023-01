El himno de Asturies, polaco y republicano

La Biblioteka Polskiej Piosenki (Biblioteca de la Canción Polaca) guarda en su archivo varios interesantes documentos relacionados con el himno oficial de Asturies (declarado como tal en 1984). Uno de ellos es la transcripción de la letra de una versión de nuestra popular canción, sin que conste referencia alguna sobre la música, a cargo del poeta polaco Konstanty Ildefons Galczynski (1903-1953). Algunos de sus versos dejan entrever la asociación de nuestro territorio con la lucha y la reivindicación política, totalmente alejados de los popularizados en las últimas décadas y a la sazón declarados oficiales. En la programación del emblemático -y controvertido- V Swiatowy Festiwal Mlodziezy i Studentów (V Festival Mundial de la Juventud y de los Estudiantes) celebrado en Varsovia en 1955, consta una referencia a la lectura de este poema dentro de los numerosos actos que se llevaron a cabo. En 2019, con base en la letra del citado poeta, el cantante lírico polaco Krzysztof Gwiazda ha realizado una grabación acompañado por su compatriota, el afamado pianista de música clásica, Stanislaw Deja.

El otro documento que se encuentra en la Biblioteka Polskiej Piosenki se trata de la transcripción de una partitura –letra incluida– con el título de "Asturia", cuya autoría se atribuye a la escritora polaca Zofia Szleyen (1904-1994). Unas breves notas mecanografiadas encabezan el documento, publicado en 1950, en el que se hace una contextualización histórica de la que califican como "canto patriótico de Asturias" provincia de España "famosa por sus luchas por la libertad". Se menciona en dicho texto a la Revolución del 34 así como la guerra civil. La melodía es similar a la que se popularizó –y acabó siendo himno oficial–, mientras que la letra ya tiene más variaciones, caso de la última estrofa, con claras connotaciones políticas y revolucionarias: "Regresaré, veré a Oviedo/Agarraré un rifle y una granada/Iré a pelear por Asturias/mi patria amada", que según la mencionada introducción fue añadida en 1937 tras: "La pérdida de la ciudad de Oviedo durante la lucha contra el fascismo".

La conexión entre el himno de Asturies y Polonia ha sido puesta de manifiesto por varios autores con diferentes opiniones sobre su origen. Por un lado, hay quien sostiene (De la Puente, Fernando) que la llegada de mineros polacos a nuestra Comunidad a finales del siglo XIX, provenientes de la región de Silesia, habría puesto en contacto a estos trabajadores con la letra de nuestro himno a la que ellos le habrían añadido una melodía propia de su zona. Por otro lado, otra interpretación (Gamonal Coto, Ataúlfo) plantea que fue la estrecha relación que se produjo en los Batallones de la Brigadas Internaciones entre polacos y asturianos durante la guerra civil la que explicaría el que nuestro actual himno, y su vertiente revolucionaria en lo que a algunas partes de su letra atañe, se hubiese extendido por varias regiones de Polonia. A este respecto, ya escribí en este diario en febrero de 2020 que en los créditos del disco polaco del espectáculo teatral "I can´t come to you today" editado en 1970, se asocia el himno de Asturies con las canciones de resistencia existentes en este país durante la segunda guerra mundial.

Más allá de discusiones sobre el por qué en Polonia ha tenido tanto predicamento el "Asturies, Patria Querida", la realidad es que en este país la vinculación entre esta canción y su vertiente política de compromiso y reivindicación perduraron en el tiempo. Sirva como ejemplo la publicación en 1960 de un single de vinilo que bajo el título de "Hiszpania Spiewa-Wiazanka Piesni Republikañskich (1936-1939)" (España Canta-popurrí de canciones republicanas) recopilaba ocho canciones: El Himno de Riego, "Ay Carmela" (El Paso del Ebro), "Si me quieres escribir", "Los Cuatro Generales", "La Marcha de la Brigada Dabrowski", "La Cucaracha", "Piesn Partyzantow Estremadury", y cómo no, el "Asturias, Patria Querida" -aquí titulada "Asturia" a secas- en la versión de 1950 de Zofia Szleyen. Todo un elenco sonoro que ejemplifica la estrecha relación entre Polonia y su participación apoyando al bando republicano en la guerra civil española.

La distribución en España de este sencillo, como no podía ser de otra forma visto el contexto político de la dictadura franquista, nunca fue posible. Las interpretaciones de este conocido repertorio del cancionero republicano y revolucionario fueron llevadas a cabo por la mesosoprano Pola Lipinska, el barítono Jozef Wojtan, junto a un coro y una orquesta dirigida por el célebre director polaco Jerzy Kolaczkowski. En este sentido cabe señalar que puede que sea una de las primeras grabaciones de nuestro himno llevada a cabo en clave orquestal y tal vez de las pocas con este acompañamiento y la letra de Zofia Szleyen.

Todos los acontecimientos históricos mencionados con los que en Polonia se ha asociado el "Asturies, Patria Querida" –revolución del 34 y guerra civil– tienen una especial significación en nuestra región, constituyendo trascendentales episodios que condicionaron a su vez la vida de los habitantes de las comarcas mineras de la cuenca hullera central asturiana en momentos previos y posteriores a la guerra civil. Para los más jóvenes se trata de episodios que se "pierden" en la noche de la historia y que sólo reverdecen cuando el fragor de la batalla electoral -si ello sucede- los saca a relucir. No obstante, es de justicia -musical y política- recordar/reconocer que, dentro del repertorio musical de esos dos relevantes hitos, y aunque ahora a algunos les cueste creerlo, entre otras emblemáticas canciones, sonaba -eso sí en versión reivindicativa y revolucionaria- el que ahora es nuestro himno oficial. Sí, el mismo que suena en la entrega de los Premios Príncipes de Asturias, como flanqueo sónico, junto a los sucesivos presidentes de gobierno asturianos, a la institución monárquica.