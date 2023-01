Suerte de mierda

Es bien sabido que pisar una caca de perro da suerte. Y las matemáticas dictan que en Mieres hay más probabilidades de pisar una caca de perro que en ningún otro lugar del universo conocido. Porque aquí se da una proporción insuperable de canes por habitante. Es más, mengua el censo humano mientras que el canino crece constantemente.

Bien, sigamos: dado que sufrimos la desgracia de convivir con un grupo estable de propietarios de perros que se resisten a recoger sus excrementos -los de los chuchos, me refiero- prefiriendo que reposen plácidamente sobre las aceras mierenses a la espera de que alguien las chafe, los que caminamos por las calles de nuestra querida villa -a la que maltratamos sin piedad- tenemos más números para que se produzca el simpático acontecimiento.

Y, en consecuencia, si mucha caca significa mucha suerte, a nadie debería sorprender que el gordo de Navidad haya caído en Mieres. Y desde ahora animo al departamento de estadística de la Universidad de Oviedo para que inicie la investigación de la relación entre papeletas premiadas y zapatos pringados de mierda.

No es casual; en la tertulia del contenedor tenemos tres agraciados y los tres reconocen haber pisado caca de perro en los últimos doce meses. Blanco y en botella. Mejor dicho, marrón y en el suelo. Y me apuesto un pincho de tortilla y una caña a que el cien por cien de los poseedores de las valiosas participaciones en algún momento de 2022 juró en arameo tras aplastar uno de los "regalitos" que nos dejan ciertos convecinos. Y seguro que al que pisó más también le tocó más. Es pura matemática.

Así que a los no bendecidos con la lluvia de dinero les digo: no desesperéis, no bajéis los brazos y mantened la fidelidad a las administraciones de lotería. Las calles están atestadas de cacas de perro, lo que significa que reunimos muchos más números que las poblaciones menos cagadas. Nos va a tocar. Garantizado. Pero, ya sabéis: primero pisar, luego jugar y ganar.