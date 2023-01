Del Teso o cómo no sucumbir a la Hidra de Lerna

Enrique del Teso es un lingüista, un profesor, un estudioso cuya vida discurría apaciblemente entre sus investigaciones y sus clases universitarias. Sus publicaciones y estudios estaban, hasta no hace mucho, dentro de la ortodoxia y los cánones universitarios, hasta que un buen día, propiciado sin duda por los seísmos sociales desencadenados por la crisis del 2008 y por el intolerable uso y abuso de las técnicas propagandísticas y cognitivas del lenguaje que estaban haciendo las élites neoliberales, decidió arremangarse y saltar a la arena pública, combinando las ponencias universitarias con los artículos semanales en la prensa, y sus investigaciones lingüísticas y semánticas con pragmáticos manuales que sirviesen de caja de herramientas –más que de arsenal defensivo– a los atribulados ciudadanos de nuestras sociedades democráticas.

Decía el poeta Gabriel Celaya, en una de sus más proverbiales y conocidas sentencias, que la poesía era un arma cargada de futuro. En realidad, Celaya no andaba descaminado, al conocer bien como poeta el valor y la eficacia transfiguradora de la palabra poética. Lo que no podía imaginar Celaya es que los efectos que suscita el potencial comunicativo del lenguaje creativo fueran utilizados con descaro en su sucedáneo, la propaganda política, para subvertir los órdenes democráticos. Y es que los populismos de ultraderecha, el gran peligro que actualmente asedia las democracias occidentales y las libertades ciudadanas –como puede comprobarse echando un somero vistazo a lo que está sucediendo en Estados Unidos con el trumpismo o en el último Brasil de Lula con los seguidores de Bolsonaro, por no citar los males que nos aquejan en Europa–, se expanden y se retroalimentan a través del espeso caldo expresivo del bulo y de su distorsión –más bien extorsión– estética.

El profesor del Teso señala agudamente en su último ensayo, "La propaganda de ultraderecha y cómo tratar con ella", que el neoliberalismo ya no pretende derrocar los gobiernos democráticos a través de golpes militares, como sucedía antaño, sino que ahora emplea mecanismos más sutiles, a través de los recursos que ofrecen las técnicas cognitivas del lenguaje y las nuevas tecnologías. Es decir, lo que pretenden los partidos políticos de ultraderecha es infiltrarse, como caballos de Troya, en las instituciones para subvertir desde dentro su morfología democrática: "Con un control suficiente de los medios de comunicación y los datos se puede vivir en una dictadura, aunque haya elecciones".

Enrique del Teso es sus últimos ensayos, "Más que palabras: la izquierda, los discursos y los relatos" y en "La propaganda de ultraderecha y cómo tratar con ella", ha dado una orientación antropológica a sus herramientas lingüísticas, convirtiendo estos ensayos en un palpitante análisis de la manipulación social en nuestras sociedades tecnológicas. Los dos ensayos se complementan, formando parte de un sistema que se podría denominar de Del Teso, al resultar su corpus cada vez más sustantivo y diferenciado, aunque se nutra de sincréticos sustratos teóricos que tanto recuerdan a Bourdieu y a Foucault.

Enrique del Teso sabe que todos somos manipulables y que por eso las fuerzas más retardatarias intentan implantarnos un software externo, a través de embustes y de lugares comunes, que quebrante nuestras emociones y limite la defensa de nuestros derechos y libertades ciudadanas. Tal vez por ello, sin pretenderlo, este apacible profesor universitario se ha convertido en un azote de la ultraderecha, en un desfacedor –como un don Quijote contemporáneo– de entuertos y de bulos (de lo que ahora se llama mediáticamente "fake news"); pero también, desde su hercúleo esfuerzo dilucidador, en uno de nuestros más lúcidos y cabales pensadores.

Hoy, a las ocho de la tarde, en la Casa de la Buelga de Ciaño, auspiciado por la Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento de Langreo, con la colaboración de la Asociación Cauce del Nalón, el Ayuntamiento de Langreo y LA NUEVA ESPAÑA, se presentará el último ensayo de Enrique del Teso: "La propaganda de ultraderecha y cómo tratar con ella". En la mesa estaremos, acompañando al autor, Aladino Fernández y quien esto suscribe. No se lo pierdan, si quieren tener un antídoto contra los bulos y la propaganda.