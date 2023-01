¿Se pueden bajar los impuestos en Mieres?

La respuesta es clara y concisa, sí se puede. Un sí rotundo, ya que disponer de 13 millones en el remanente de tesorería en las cuentas permite mucho margen de maniobra.

Vamos a ser claros y precisos con los números. Refiriéndonos al último ejercicio que tenemos cerrado y con datos oficiales, para que nadie diga que se exagera, somos catastrofistas o hacemos un brindis al sol. En junio 2022, se cerraron las cuentas del año anterior, eso significa que el balance al final del año 2021, según el expediente de cierre de y liquidación de presupuestos, es el siguiente:

A: Un Resultado Presupuestario Ajustado de 2.127.236,03 euros, lo que pone de manifiesto en qué medida los derechos reconocidos netos han hecho frente a las obligaciones reconocidas netas durante el ejercicio 2021, evidenciando un Superávit de financiación.

B: El Remanente de Tesorería para Gastos Generales, cuantificado positivamente en 13.607.412,15 euros.

Con estos datos, 2,1 millones de superávit y con 13.6 millones en "el banco" hay mucho margen para hacer cosas, creemos que son números más que suficientemente grandes como para poder hacer una rebaja de los ingresos por impuestos.

Es verdad que la nefasta gestión que lleva aplicando Izquierda Unida de Mieres al frente del Ayuntamiento durante estos últimos 12 años no nos da mucha confianza. Cuando sobra dinero a manos llenas pues ejecutan, mal y tarde, las cosas. Cinco años para un parque, 4 años un puente, 6 años para unos aparcamientos y por el camino se quedaron parques empresariales, grados de la universidad y sobre todo muchas empresas que no han venido. Supongo que la excusa será balones fuera, que la culpa es de los demás (sobre todo Rajoy), IU de Mieres nunca tiene culpa de nada.

Ahora que, según parece, la situación nos viene cada vez más complicada o por lo menos difícil de gestionar, se verá la poca capacidad de gestión del actual equipo de Gobierno. ¿Por qué decimos esto? Pues porque llevaron un año 2022 donde se han dedicado a gastar a manos abiertas sin control el remanente, disparando gastos en cultura ideológica, comprando autobuses no eficientes o cambiando todo el parque móvil municipal para que los concejales se muevan en coches eléctricos, todo temas "vitales" para el municipio, cuando las recomendaciones de todos los entes económicos del mundo era que fuéramos prudentes. Pero claro, había que hacer que a hacíamos algo, parecer que trabajábamos y pagarse una campaña electoral para el 2023. Ahora ya no hay deuda con la excusarse o con el gobierno de Rajoy con el que meterse. Ahora están el Gobierno de la nación y la culpa se sigue buscando en hace 4, 10 o 50 años.

Volviendo a los datos. El esfuerzo fiscal, que mide los impuestos que paga el contribuyente con su salario, ha pasado de un 1.13 en el año 2011 a una cantidad desorbitada de 1.19 en el 2021. Son datos, estamos por encima de 1, lo que viene a significar que pagamos muchos impuestos respecto a los ingresos que tenemos los mierenses. Supongo que para los comunistas ricos de IU con sueldos por encima del doble de la media para ellos no les afecta ese esfuerzo ya que ellos llegan muy bien a final de mes.

Mientras en otros municipios como Langreo han pasado de 1.11 en el 2011 a un 1.04 en 2021, demuestra que es posible bajar los impuestos. Este ejemplo de Langreo, nuestro concejo espejo, nos sorprende también con algunos datos como los relacionados con el empleo y las empresas donde en Langreo crecen y en Mieres disminuyen. Tal vez por eso Langreo crece y Mieres se desangra.

Estos son los datos y la realidad que tenemos, la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los mierenses es posible. Mientras no tengamos unos buenos gestores será imposible que vean que en Mieres se paga muchos impuestos, el esfuerzo que realizamos todos los vecinos es muy alto, altísimo, y en lugar de bajarlo, solo se sigue subiendo y subiendo, aunque se empeñen en decir que los tienen congelados, la realidad es que suben por culpa del IPC.

Suponemos que esta no será la única razón por la cual se marcha la gente de vivir en Mieres, pero es una gota más que ayuda a que se desborde el vaso, esta claro que en los últimos 12 años de gobierno de IU no se ha mejorado en nada. Me gustaría poder terminar con esta reflexión, después de 12 años de IU en Mieres, ¿en qué hemos mejorado? Me gustaría poder dar una larga lista de cosas, pero quitando un parque de paseo de perros, privatizar la limpieza para que se limpiara y largas obras que son el opio del pueblo, poco más se puede decir. Muy tristes 12 años