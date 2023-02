Hace unos días escuché en un programa de la tele una interesante reflexión acerca del enamoramiento. Se trataba de definir de algún modo las pulsiones que lo hacían posible, los motivos por los cuales una persona orienta sus sentimientos hacia otra. Quien contestaba a las preguntas del entrevistador era una mujer de edad relativamente joven (utilizo este adverbio dadas las dificultades para definir con exactitud la denominada quinta etapa del desarrollo humano), que fue quien dijo una frase que llamó mi atención.

Como es lógico, se había recorrido un itinerario conocido y lleno de tópicos: desde la belleza, la bondad, la admiración… hasta lindes cercanos a lo metafísico, como podía ser ese primer impulso imposible de definir pero a un tiempo irresistible que nos deslumbra de inmediato al conocer a una persona. (Ya saben: me enamoré nada más verlo…, o así).

La frase a la que me refiero giraba en torno a la cara B, es decir, a esa otra parte de la condición humana que nada por debajo de nosotros acompañándonos en todo momento. De este modo, la joven admitía que cuando se conoce esa otra dimensión de la persona, y se acepta, es cuando en verdad se cierra el círculo. Hasta entonces, por tanto, a ese enamoramiento le faltará siempre alguna capa por explorar.

Y como un puente nos lleva a otro (con frecuencia empleo ese giro traslativo, aun cuando se trate de dimensiones que en principio parezcan muy alejadas), recordé el debate de estos días sobre la subida del salario mínimo y otras cláusulas de incrementos salariales pactadas con los sindicatos.

Como es lógico, los empresarios (siempre matizo que no todos son iguales) han encendido sus alarmas. Así, y por lo que se refiere al salario mínimo, les parece excesivo ese aumento de 1080 euros en catorce pagas que beneficiará entre 2,3 y 2,5 millones de trabajadores en este país, con especial incidencia entre las mujeres, los jóvenes y los trabajadores del campo. No faltan las críticas negativas a la medida (un 71% se manifiesta en ese sentido) y alguna que otra alusión a posibles y serias complicaciones empresariales.

Y, por descontado, les parece también un disparate cualquier cláusula de subida salarial. Mas donde esa cara B adquiere su faz más onerosa es en el sector de la banca. A modo de ejemplo, véase la resistencia de los directivos del Santander que, según fuentes sindicales, encarnan la posición más reaccionaria del empresariado español. Sus resultados anuales, por lo que se refiere al ejercicio de 2022, reflejan unos beneficios de 7.316 millones en los primeros nueve meses, un 25% más con respecto al mismo período del año anterior. A pesar de ello, los trabajadores tuvieron que movilizarse en reiteradas ocasiones: "Tin, tin, tin, que pague la Botín" para conseguir unas condiciones económicas dignas. Lo que, en este caso, indica que su cara B no resulta muy atractiva, precisamente.

Volviendo a los enamoramientos, si bien es cierta la importancia de explorar esa otra dimensión humana, no es menos verdad que a veces cuando se llega a ella es mejor retroceder aprisa. Hay una buena cita al respecto: "El verdadero amor no se conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece". El sector de la banca viene de un proceso de reconversión absolutamente brutal y de una inyección de dinero púbico que ha contribuido a aumentar la deuda externa que tiene el Estado español. Así que en ocasiones es mejor no explorar ninguna otra capa, por si acaso.