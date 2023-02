¿Apagón, eclipse o muerte de la razón?

Desde que en 2016 el catedrático de Filosofía Manuel Cruz Rodríguez decide convertirse en político profesional, primero como diputado nacional y desde 2019 como senador, llegando a ocupar durante siete meses la Presidencia de tan alta magistratura, lejos de abandonar su vocación reflexiva de filósofo nos ha regalado media docena de libros en los que hace gala de una rara precisión y una envidiable profundidad.

Su última producción, que, ojalá llegue a convertirse en un best-seller, acierta a diagnosticar "el eclipse de la razón en el mundo actual" como "el gran apagón", contraponiendo, mediante la metáfora lumínica, nuestro siglo XXI al siglo XVIII, celebrado, pero ya lejano, "siglo de las luces". Más allá de esta referencia a la filosofía de la historia, de la que es un consumado especialista y que ilustra mediante una brillante introducción de 55 páginas, el libro se articula en dos partes simétricas de tres capítulos cada una y un largo epílogo de 80 páginas titulado significativamente: "Cuando no queda más política que la prepolítica".

La parte teórica, como si de un tratado clásico de filosofía se tratase, consta de una ontología, una epistemología y una ética. Se titula "pensar a tientas", lo que remeda de cerca la colección de ensayos de Hannah Arendt, reunidos póstumamente por Jerome Kohn en 2018 como "pensar sin asideros". La ontología arguye, contra el determinismo histórico, hasta qué punto la "realidad está sobrevalorada" cuando olvidamos las contingencias con que se iniciaron los procesos actuales y la célebre tesis de la sociología del conocimiento de Luckmann y Berger sobre la "construcción social de la realidad". Aplicándola al caso del independentismo catalán, que ha vaciado de contenido la política, convirtiéndola en una "papilla sentimental", Cruz descubre que para los nacionalistas "la esfera de la política no está para resolver problemas sino para expresar adhesiones" (p. 100).

No se corta Cruz a la hora de juzgar el presente. En realidad, interviene en las polémicas actuales con criterio, a diferencia de lo que se estila en las redes y en las tertulias. Su epistemología, por ejemplo, critica la rigidez de la racionalidad científico-técnica de carácter "instrumental", siguiendo a Horkheimer y Adorno en su Dialéctica de la Ilustración, al tiempo que nos previene contra los grandes relatos. Pero, alertado por las paradojas que ha suscitado la crisis del covid-19 y que analiza en su libro anterior ("Democracia: la última utopía" 2021), donde acuña la expresión de "democracias suicidas" (¿el Brexit? ¿Donald Trump? ¿Bolsonaro?), concluye que es posible "acertar en el diagnóstico y equivocar el tratamiento": del fracaso del ambicioso proyecto revolucionario de emancipación universal del marxismo, no se sigue el vaciamiento de todas las categorías políticas. Caminando entre escombros, algo queda por hacer a la izquierda.

Quizá la parte ética sea la más intensa con una reflexión que titula "la victimización total representa la utopía del resentimiento" (p. 149). Al criticar la ciberbalcanización y el triunfo de las epistemologías tribales, que han traído las redes sociales, Cruz se atreve a poner en la picota el "victimismo", que aparece hoy como el único valor universal y que ha logrado la transversalidad sin necesidad de justificación teórica alguna. Este atrevimiento nietzscheano a contracorriente denuncia la sutil inversión que hoy ejecuta el discurso político sobre el espíritu ilustrado que hacía al individuo responsable de sus actos: "El gran peligro (y de ahí su gran atractivo) de la apelación al mal estructural (para exculpar a los corruptos) es que termina por convertirnos a todos en víctimas, por garantizarnos una coartada exculpatoria a cualquier cosa que hagamos" (p.169). Pero que la mayor paradoja no sea que el ladrón culpe al policía de sus robos por no haberlo controlado lo suficiente, sino que "solidarizarse con las víctimas", sin hacer mención a los verdugos, revela casi siempre para él (y así lo ilustra con jugosas anécdotas) la aplicación de una política identitaria, porque no se juzgan los actos, sino a los agentes que son buenos, cuando son de los nuestros, y malos de una pieza, si no lo son. También hay víctimas dignas e indignas, dependiendo del bando al que pertenezcan. Nada sorprendente en el hecho de que el apagón de la razón produzca la actual crispación política.

La técnica filosófica de Manuel Cruz consiste en regresar hasta los argumentos subyacentes en los temas que toca, para lo que elige ceñirse a tres casos paradigmáticos: (a) El naufragio de las palabras en el discurso público, (b) la cuestión del feminismo (entre machirulos y pagafantas) y (c) el tema de la identidad, que ha transitado de ser una construcción cultural a perderse en mera fabulación mitológica.

En los tres casos se ilustra el peso que cobran cada vez más las "certezas de la emoción contra la incertidumbre de la razón". Partiendo de la premisa de que el lenguaje nos constituye como humanos, Cruza analiza en primer lugar el problema de los significantes vacíos que, para desconcierto de la izquierda, ha permitido a la derecha apropiarse de los discursos emancipadores de la libertad por la mayor "eficacia política y utilidad propagandística" que ampara el relativismo cultural frente al universalismo de la razón. En segundo lugar, profundiza en los supuestos que operan bajo las diferentes interpretaciones que del derecho a la "libertad de expresión" hacen "el modelo norteamericano", para el que la tolerancia de las opiniones más extremas es garantía de la democracia, y el "modelo europeo", más popperiano, para el que el ejercicio irrestricto de la tolerancia implica una destrucción de la democracia misma. Más allá de los elementos históricos subyacentes, alude Cruz a los elementos valorativos y deja planteado el problema teórico-doctrinal siguiente: "¿Podemos considerar que en el listado de ‘formas de odio basadas en la intolerancia’ debemos incluir también la ideología, tal y como queda tipificado en el artículo 510 del Código Penal español?" (p. 218)

A este avezado filósofo de guardia, experto en las "guerras culturales", que plantea en su libro, podremos escucharlo hoy, viernes, en Pola de Laviana, a las ocho de la tarde, en una presentación organizada por la asociación Cauce del Nalón y el Ayuntamiento lavianés, con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA, en un acto en el que tendremos el gusto de acompañarlo el concejal de Cultura, Roberto Petón; Francisco Villar, como presidente de Cauce, y yo mismo, como lector asiduo.

Es cierto que el senador Cruz no resuelve en qué consiste este apagón de la razón: si será un simple eclipse, pasado el cual, retornará la luz, o, si por el contrario, se trata de una auténtica muerte de la razón ilustrada, que no daría más de sí. Mientras tanto, enciendan las linternas y consulten la abundante y actualizada bibliografía que el estudioso y competente filósofo consulta para la elaboración de su bien elaborado informe.