Tampoco hay que tomárselo tan a la tremenda. Son cosas que pueden suceder, errores que pasan desapercibidos hasta que el asunto toma cuerpo y se hacen evidentes. Y entonces uno se da cuenta de que algo no cuadra. Lo mismo puede ser un vagón que no cabe en el túnel que un coche patrulla eléctrico sin punto de carga, una pista de atletismo interrumpida por un graderío, una presa cimentada en el punto más inestable de la zona, una urbanización sin suministro de agua, una rotonda en un descampado, una perforación a lo bestia que corta los acuíferos y deja a secas a miles de habitantes, aeropuertos sin aviones, leyes que liberan a los delincuentes de los que pretendemos defendernos, fastuosas construcciones sin finalidad alguna, proyectos manifiestamente ilegales que, en consecuencia, acaban de mala manera, pasajeros sin trenes y trenes sin pasajeros y, así, hasta el infinito.

Aún mantengo fresco el anuncio de reforma de un hospital comarcal que se había quedado pequeño en un entorno de población creciente. El resultado final de las obras fue un hospital con menos camas y servicios médicos, pero con un área administrativa el doble de grande. Cosas que pasan. Alguien entendió que el papeleo era más importante que la prestación sanitaria y hasta el final con ello. Y no nos queda tan lejos el edificio de los Juzgados de Llamaquique en Oviedo, en el que la oficina de registro se ubicó en un lugar en el que la intensa corriente de aire volaba los documentos y acatarraba a los funcionarios. Y, siguiendo con el sector, alguien me contó que el diseño del edificio de los juzgados de Mieres estaba destinado a una población canaria. Y el de Canarias, aquí. Ahora el de allí tiene grandes ventanales que hacen de asador y en el nuestro no entra la luz ni queriendo. ¡Ah! Y en los bajos, en la inspección de la Policía Local hay unos calabozos que no pueden ser utilizados porque no cumplen la normativa al efecto. Cosas que pasan.