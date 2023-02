Niños marcados

Desde la silla situada a los pies de la cama articulada percibo su plácida respiración y la acompaño en la inteligente estrategia de acumulación de energía para luchar contra un cáncer que ha reaparecido con siniestras intenciones. Tiempo después, lentamente abre los ojos y nos vemos. Y nos reconocemos. Porque compartimos infinidad de genes. Casi todos.

Y como retomando una conversación suspendida nos sumergimos en los recuerdos, en aquellas inolvidables navidades en familia, en los olores y sabores de la niñez, en los mimos y las risas, en las travesuras, en el abrigo de un hogar que significaba amor y protección, estampas que desde entonces nos arropan y acompañan en el camino. "Qué infancia tan feliz" –susurró esbozando una sonrisa y sus ojos se cerraron de nuevo para retomar un sueño amable y recuperador.

Cuando la vida te pone contra la pared, cuando el futuro amenaza con acortarse, cuando las soluciones se ocultan, los recuerdos de un pasado feliz son un recurso alimenticio de primer orden para mantenerse en pie a pesar de que todo se ponga en contra.

Y al escuchar que un tercio de nuestros niños reconocen no ser felices me asalta un potente sentimiento de tristeza y fracaso. Porque es conocido que quien no fue feliz en la niñez tiene francamente difícil lograrlo más adelante.

Es imperdonable que traigamos niños a este mundo para hacerlos desgraciados, que no seamos capaces de respetar ni siquiera sus primeros años, privándolos de la posibilidad de disfrutar de la vida.

Hoy, mientras su fibroso cuerpo combate contra la enfermedad, su cabeza es capaz de celebrar los tiempos cargados de alegría, proyectando luz y color en un panorama oscuro y tenebroso. Una fuerza interior construida a partir de unos primeros años de felicidad y que, Dios lo quiera, la llevará al triunfo, una vez más, sobre el tenaz enemigo.

Y en la habitación flota un aire de optimismo y determinación que impulsa a persistir en la pelea, por ella y por los que nos regalaron una infancia feliz.