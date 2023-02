En alguna ocasión he comentado en este rincón con el que colaboro semanalmente que una gran parte de mis artículos provienen de la tertulia habitual (ya saben: el primer descafeinado de la mañana; la dueña del local que siempre me repite que en lugar de leer La NUEVA lo que hago es estudiarla…), un corrillo heterogéneo (nunca falta algún cliente que se sienta con nosotros a la mesa) que funciona a modo de miscelánea: no existe un debate prefijado pero siempre hay ingredientes diversos y en ocasiones muy distintos para echar al cocido.

La política y el fútbol acostumbran a ser los más frecuentes en la sartén, pero a veces el menú resulta más jugoso: no faltan los entendidos en pintura, cine y demás paletas artísticas. Esta semana, y dado que mis tertulianos sabían que había presentado un libro, quisieron conocer mi opinión sobre "Escarcha al sol" (ya les había anunciado el título).

Antes de introducirme en sus páginas, les comenté que su autora, María Rosa Serdio, langreana, maestra y escritora, de quien ya había degustado con sumo placer un libro anterior, "Caudal de azar", había conseguido algo muy difícil para cualquier poeta y escritor: dejar su yo a un lado (característica fundamental de los haykus) para echar a volar por un mundo ribeteado de belleza y fascinación. Y lo que es más meritorio aún, lograr que sus lectores se sorprendan y deseen transitar ellos también por ese universo paradójico en el que la fragilidad de la vida (así sucede cuando el astro solar entra en contacto con la delgada capa de hielo) comparte mesa y mantel con la orgía de la naturaleza en el momento que alcanza su máxima plenitud.

Era lógico que apareciera un tertuliano que conociera algún detalle sobre la fábrica de la que salen estos breves poemas. Y apareció. Su origen, nos dijo, proviene del Japón, y está formado, creo, por tres versos. No sé más, ni tampoco cuál es el motivo, quizás porque su mismo nombre, hayku, me resulta enigmático, pero confieso que siempre he tenido curiosidad por leer alguno, así que aprovecharé la ocasión. Algo que hice yo a continuación para indicarle que comenzara por el libro de María Rosa Serdio, editado en Bajamar, con la seguridad de que no se iba a sentir defraudado, sino todo lo contrario, pues, recalqué, es maestra en su doble acepción profesional y como poeta.

Como quiera que se había abierto una ruta de gran interés, proseguí por la misma en compañía de algunos autores que a mí me interesan mucho, con Matsuo Basho a la cabeza y seguido por Otsuyú o Issa entre otros ilustres paseantes. Eso sí, no tardé en apuntar que los citados maestros pertenecían a un período clásico y que tras ellos se ha producido una evolución natural del lenguaje que se ha concretado en formaciones distintas (surrealistas o urbanas, entre otras) a las de su primigenia raíz: tradicionalmente un espacio de pura naturaleza. Aunque, me apresuré a matizar, sin que eso haya significado una pérdida de su principal condición, cual es la puesta de la mente y el corazón en un momento muy especial (el hayku es, sobre todo, una reflexión espiritual que va más allá del mero ejercicio literario).

La breve exposición necesitaba de algún ejemplo, de modo que desempolvé del ojo de la memoria algunos haykus que permanecían allí, como si la nieve y el polvo inmisericorde del tiempo no hubieran afectado para nada a ese "hierro viejo" al que se refería nuestro Ángel González. Y dado que de asturianos hablábamos, qué mejor manera de cerrar la tertulia que con un hayku de la propia autora: "Una moneda/ Máquina de café/ que muele el tiempo". Forma parte de un capítulo titulado " Sala de espera", que creo que no necesita de más explicaciones. No se pierdan este maravilloso poemario.