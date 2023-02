Luego dicen que en Mieres no hay nada, que está muerto, que es puro aburrimiento. Pues era un domingo cualquiera, bien soleado como son últimamente los inviernos –verán qué cambio según nos aproximemos a San Juan– y salí a caminar un rato, para ver si voy gastando algo de la panceta acumulada, que ya queda menos para la ropa ligera. Bueno, pues allá iba yo, con mi visera y mis auriculares, cuando en lo alto del puente Siana me encontré con un individuo afanado en el corte de las uñas. Y continué mi paseo pensando de qué modo tan tonto puede darse uno de narices con situaciones poco comunes. Porque no me negarán que hay que hacer un ejercicio intelectual bastante peculiar para decidir pasar una mañana de domingo cortándose las uñas en medio del puente más transitado de Mieres. Mari, que marcho. ¿Adónde vas? A cortarme las uñas al puente Siana. Vale, no tardes y trae pan.

Y fui dándole vueltas a lo raros que somos, cada cual con sus pequeñas chifladuras, sin contar el número preocupantemente creciente de zumbados sueltos por la calle y que deberían estar más controlados. El vino dominical, magnífica tradición que merece ser patrimonio de la humanidad, lo arrancamos en el TC28, que lucía una espléndida barra de pinchos presididos por dos tortillones de los que quitan el hipo. Un par de semanas antes allí mismo nos encontramos con una sesión vermú musical repleta de buen rollo y caras de aquí y de fuera. Llegaron los premios a esa cocina pero también hay que reconocer el dinamismo del negocio y la voluntad de innovar y sorprender. Para rematar, por la tarde alguien nos pasó el enlace de un vídeo en el que Chema, el mi Chema, llenaba la pantalla con su corpachón y su hermosa sonrisa en un programa de televisión de esos de buscar pareja. Se me quedaron los ojos a cuadros. Por cierto, Chema, esa rancia de Oviedo que te pusieron delante no te merecía. Ni queriendo se aburre uno.