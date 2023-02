Recuerdos ferroviarios

Hay que dar marcha atrás y situarse en el Ferrocarril de Langreo, entre Gijón y Laviana, tren de mercancías, principalmente de carbón y de pasajeros que llevaban gente a la playa. Cuando el tren llegaba a lo que se llamaba Plano de San Pedro, desenganchaban la máquina de los vagones y un contrapeso se hacía que los vagones bajasen por aquel plano inclinado muy despacio y con el riesgo de que rompiese el contrapeso y se desbocasen sin control alguno. Era tal el pánico que algunas personas bajaban andando por el inclinado plano y montaban en el tren cuando llegaba abajo.

¿Por qué no se usaba el túnel en vez del plano inclinado? Muy sencillo, porque se habían comprado unas máquinas de vapor en Canadá y no cabían en el túnel.

Yo conocí aquellas grandes máquinas pudriéndose en una vía paralela que, me imagino, se convertirían en chatarra.

Bien, pasados un montón de años, la historia casi se repite en Asturias y Cantabria, donde unas nuevas máquinas no caben en los nuevos túneles de ambas comunidades ¿Quién tiene la culpa? Yo ya oí varias versiones. ¿Y usted? Por oír, ya escuché que problema no era la altura de las máquinas sino el ancho del túnel por donde las máquinas no podían cruzarse.

El tema es que hay que arreglarlo y la solución, a decir por la Ministra de Transportes, tardaría de dos a tres años. Y de costes nadie habla: yo tampoco, jeje. Y no se rían porque no tiene gracia.