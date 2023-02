Xicu Ilesies o el regreso de Kafka

Si las escenas absurdas y angustiosas nos remiten a un escenario kafkiano, podemos asegurar –siguiendo uno de mis latiguillos más frecuentes: la vida es una sucesión de estampas repetidas– que el escritor checo continúa haciendo de las suyas desde la primera vez que me di de bruces con él.

A pesar de la letra del tango: "que veinte años no es nada", en mi caso, esa distancia cronológica se amplía hasta hace medio siglo, cuando nació Miriam, mi hija mayor. Aquella mañana su abuelo paterno, o sea, mi padre, acudió al Registro de Sama para ponerle un nombre a la bienaventurada criatura que desde entonces no ha cesado de regalarnos muchos instantes de felicidad, pero he aquí que el funcionario de turno abortó pronto los dos primeros intentos. Tania era un nombre ruso, eso apostilló, y claro, ya se sabe que todo lo que tuviera relación con el telón de acero…. En cuanto a Lorena, siguiente en la lista de preferencias, se trataba de una región francesa, dijo, lo que no necesita de más comentarios... Así que no hubo más remedio que adecuarse al santoral (Miriam, que iba en tercer lugar, significa literalmente "mujer a quien Dios venera o ama") para que se diera por finalizada la escena surrealista.

Dando muestras de una tenacidad de hierro, el dueño del absurdo ha vuelto de nuevo a visitarnos. En esta ocasión su sinsentido existencial se ha cebado en una excelente persona y luchadora por los derechos lingüísticos desde hace ya mucho tiempo: Xicu Ilesies, como desde siempre fue conocido. Su intención de cambiar el nombre y apellido (Francisco José Iglesias) por el de Xicu Ilesies, solicitud realizada en junio de 2019 de acuerdo con lo establecido en el artículos 206 del Reglamento de la Ley del Registro Civil y en los 52,53,y 54 de la Ley del Registro Civil, sobre la traducción o adaptación gráfica o fonética a las lenguas españolas, ha chocado con una muralla de sinrazones que solo se pueden explicar desde la arbitrariedad, ignorancia, mala fe y también por esa soberbia de la que están investidos en ocasiones algunos representantes del sector judicial.

Entre otras motivaciones para la negativa, se dice que no se acredita suficientemente la habitualidad del uso del nombre pretendido con las escasas pruebas aportadas… En este punto, tal parece que las necesarias pruebas fueran más bien un secreto de estado imposible de descifrar, o una montaña de papeles la altura del Kilimanjaro, visto que no resulta suficiente con las numerosas justificaciones que constan en el expediente. (Entre otras muchas: placa del buzón; esquela de defunción del padre; certificado de correspondencia patronímica firmado por el Presidente de la Academia de la Lingua Asturiana; testificales varias; orla de la Universidad de Oviedo, Facultad de Geografía e Historia, promoción 1984-89… y otras más).

Este delirante escenario alcanza su máxima expresión hasta el momento el 23 de noviembre de 2022 cuando la Directora General de Seguridad Jurídica dicta una resolución aludiendo a los mismos razonamientos anteriores: falta suficiente de acreditación en cuanto al nombre y motivos de índole extraña por lo que se refiere a la negativa del apellido, dado que a su entender "no puede realizarse ni la traducción de un apellido ni su adaptación grafica a otra de las lenguas oficiales cuando estos sean del acervo nacional, caso de Iglesias. Que es evidente, concluye su negativa, que no puede calificarse de específicamente asturiano". (El certificado del Presidente de la Academia de la Llingua Asturiana es contundente en cuanto a que Iglesias se corresponde con la forma tradicional Ilesies).

En todo caso, tenemos que calificar de sobresaliente la actuación de Kafka. Ahí es nada convertir un proceso sencillo como este, pues se trata de un acto administrativo que necesita solo tres requisitos: escrito de solicitud, certificado de empadronamiento y de correspondencia de la Academia, en un enrevesado galimatías del más puro estilo dantesco. Si bien, a veces me da por pensar que este asunto guarda alguna relación (sálvense las distancias que se crean más convenientes) con el burócrata de turno que hace medio siglo denegó a mi hija el nombre de Tania. Ya se sabe, procedencia rusa y demás. Pues, en este caso, tal parece que para algunos funcionarios el asturiano tenga su origen en alguna galaxia extraña.