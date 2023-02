Aquilino, en su plaza

Como un Cid proletario, después de abandonar este mundo, la figura de Aquilino Moral Menéndez (1893-1979) ha pervivido en la memoria de quienes tuvimos la suerte de convivir con él.

Festejos de San Pedro, una de las muchas entidades con las que colaboró, publicaba, a título póstumo, su habitual colaboración en el porfolio de aquel año. En un álbum que hablaba de bailes, reinas y programas de fiestas, escribía Aquilino sobre Melquíades Álvarez y la Huelga General de 1917. La entradilla que lo presentaba decía de él "mente fresca y lúcida". Anteriormente, las necrológicas, después de un entierro multitudinario, destacaban "persona cálida con la familia", "solidario", "rebosaba solidaridad y compromiso", "servía a su organización y a la clase obrera sin desmayos ni demagogia…".

Le recordamos hoy en el aniversario de su fallecimiento, día 16 de febrero; coincide con un hecho de vital importancia en su trayectoria, él mismo contaba en su biografía: "Me mantuve siempre consecuente con lo que de una forma u otra había propagado a favor del abstencionismo electoral", sin embargo, en esa jornada de 1936 se celebraban unas elecciones en las que estaba en juego la libertad de muchos trabajadores presos. La CNT, su sindicato, aunque no creía en las urnas, dio en esta ocasión libertad de actuación a sus afiliados; Aquilino, consciente de lo que se dilucidaba, anotaba: "por primera vez, no sólo he votado, sino que acepté la invitación de los componentes del Frente Popular para que representara al socialista Graciano García en uno de los colegios electorales de la calle Melquíades Álvarez".

Desde hace once meses, una Comisión Ciudadana trabaja para que su figura, ejemplo de bonhomía y sindicalismo, tenga reconocimiento en el callejero de Langreo. Centenares de personas y decenas de asociaciones han firmado a favor, la comisión informativa municipal ha aprobado la propuesta por unanimidad, en cuanto termine el proceso público de alegaciones pasará al Pleno.

Esperamos que próximamente se puede decir de manera oficial que la plaza de nueva urbanización, un modesto triángulo entre su casa, el acceso al barrio de Villar, donde vivió, y la antigua fuente de la Bárcena, por la que peleó, tenga el nombre de Aquilino Moral Menéndez. Se certificarán así las palabras pronunciadas públicamente por la alcaldesa no hace mucho: "Un pueblo que no reconoce a los suyos no se merece nada". Es bueno que no sólo a capitalistas, presbíteros e ingenieros aludan las calles, sino que también se reconozca a los honrados trabajadores.