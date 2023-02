Elogio de "Cauce del Nalón"

Aunque nací en Sama, dejé Langreo en 1959 para instalarme en León con mi familia. Era yo entonces una adolescente típica de la época: ávida lectora, alumna de piano, aficionada al cine y seguidora de los grupos musicales que empezaban a triunfar. En aquel tiempo no sabía que muchas de mis buenas aficiones se debían, precisamente, a haberme criado en la cuenca del Nalón, donde las bibliotecas públicas y la formación musical, entre otras cosas, eran parte de nuestra educación, algo que no ocurría en muchas regiones del país. Y en aquella España franquista, cruel y represora, también aprendí el concepto de rebeldía, lucha y disidencia que planeaban en el imaginario colectivo y que escribieron páginas históricas de la Cuenca. En otras palabras, cuando aterricé en León me di cuenta de que venía de una cultura viva y crítica que habría de marcar mi identidad para siempre. Huelga decir que en comparación, y a pesar de los años felices que vivimos allí, León me pareció un páramo.

Conocí la Asociación Cauce del Nalón hace diez años y pronto valoré la variedad, interés y actualidad de su programación. Si la Real Academia define cultura como "el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimiento y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época" este es, precisamente, el guion de una asociación que lleva casi tres décadas revitalizando la cultura de la Cuenca. Pudiera ocurrir que sus habitantes no sean conscientes de su valor, algo frecuente cuando se da por supuesto lo que tenemos al lado. Pero puedo dar fe de que, en general, las asociaciones culturales son bastiones de un pensamiento rancio y caduco, algo que en modo alguno pasa en Cauce. Muy por el contrario, es de alabar su afán por debatir el mundo cambiante en que vivimos, por fomentar el espíritu crítico, por abarcar una amplísima gama de intereses y, lo más importante, por acercar la cultura a la vida del aquí y el ahora. Y todo ello sin olvidar su poder de convocatoria para atraer ponentes de primera fila nacional y su atención a otra de las riquezas de la Cuenca como es la gastronomía. Vayan desde estas líneas mis sinceros aplausos y mi reconocimiento. Ya les gustaría a los madrileños (actualmente resido en Madrid) y a muchos españoles tener a poca distancia un acto semanal y gratuito de ese nivel. Sin duda esta gran labor se debe a la eficacia de su junta directiva pero sobre todo a su presidente que ahora deja el cargo, Kiko Villar. Kiko me recuerda esas figuras mitológicas con poderes extraordinarios para mejorar la vida de los humanos. Siempre me lo he imaginado volando –que no andando– para recorrer a diario la Cuenca mientras maneja el móvil a la velocidad de la luz y organiza, informa y contacta como si fuera un satélite. Pero los verdaderos poderes de Kiko son el entusiasmo y la generosidad, y su móvil no es otro que el compromiso con una tierra y una gente a la que ha entregado un increíble activismo cultural. Porque esa es la palabra, activismo, algo centrado en analizar el presente y mirar al futuro, en vez de mirarse el ombligo como suele ser habitual. Te felicito, Kiko, en nombre de la cuenca del Nalón y en el mío propio. Sigo estando orgullosa de esa tierra que tanto me marcó y que tanto me sigue ofreciendo en la actualidad. Solo queda desear que el/la nueva/o presidente/a de Cauce del Nalón que salga elegido/a continúe por la misma senda y sigamos apreciando, cuando volvemos, que en la Cuenca la cultura no es ningún fósil sino algo vivo que nos nutre de ideas y nos hace crecer como ciudadanos. Que así sea por muchos años.