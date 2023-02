Oscurantismo contra intelectualismo

La pandemia de la covid-19, entre otras muchas cosas, ha puesto en evidencia que el antiintelectualismo y el culto a la ignorancia no ha desaparecido, sino todo lo contrario, está presente y parece que para continuar. Veamos.

En toda época histórica la ignorancia parece que domina sobre la razón, la ciencia y la inteligencia. No me estoy refiriendo a saber y entender la "Teoría de la relatividad" o "La evolución de las especies", no. Me refiero a la desidia, a la pereza de no querer entender algo que es más prosaico; por ejemplo, que el discurso de la mentira, de la tergiversación, solo favorece a quienes detentan el poder socioeconómico y no a quienes estamos en la base de la pirámide social.

La ignorancia ha sido y es esa constante que cala e inunda nuestra vida política y cultural. Hay una frase célebre de Isaac Asímov que resume perfectamente el antiintelectualismo: "mi ignorancia vale tanto como tu saber". De tal manera que la democracia es entendida como igualación de la ignorancia y del saber. No solo eso, sino que, además, quienes sostienen esa "igualdad", piden respeto, para "su opinión". Imponiendo, con ese supuesto respeto que dicen merecer, que todas las opiniones son respetables en democracia. Y, obviamente, no es así.

Un ejemplo claro de cómo el oscurantismo intelectual se opone al saber lo hemos visto en el tiempo vivido de la última pandemia. Cómo el movimiento antivacunas abogando a su libertad individual se manifestaba en contra de la vacuna anticovid, opinando y tergiversando hechos y estudios científicos. Su argumento era y es que "cada uno es muy libre de hacer con su cuerpo lo que quiera", tal vez sí, pero no poniendo en peligro la vida del resto.

La pregunta que desde el campo académico se hacen investigadores y filósofos es qué razones, si las hay, se esgrimen para que haya sectores de la población que desconfíen de la ciencia y del saber intelectual, como ocurrió durante la covid y actualmente está ocurriendo con el cambio climático que desde ideologías conservadoras y neofascistas, empujan hacia el antiintelectualismo con sus oscuros argumentos en contra o poniendo en duda la deriva climática del planeta Tierra. O con la descabellada idea de que la "tierra es plana".

Las respuestas que se dan van desde las creencias populistas y conspirativas, que ven a los y las intelectuales como una élite que se opone a los intereses del pueblo, manipulándolo en beneficio propio de esas élites, hasta las religiosas, que siempre se han opuesto en mayor o menor grado a la inteligencia y la razón. Ambas, fomentan en las personas el oscurantismo y la oposición a la ciencia y al saber.

La demagogia y falacia política, representadas en cualquier país democrático por ideologías conservadoras y neofascistas, venden que el pueblo está mal por culpa de las élites políticas y científicas facilitando, así, la manipulación, el oscurantismo y el anticientificismo. Hay ejemplos varios. España no está sola en el tsunami antiintelectual. Además de la extrema derecha, está también la "derecha civilizada" con la inefable Isabel Ayuso como ariete a encabezar el más feroz irracionalismo hispano.

En todo caso, según datos y encuestas realizadas en EE UU y Canadá en el periodo de pandemia, parece que las personas con un alto sentimiento antiintelectualista tienen un bajo nivel educativo y socioeconómico, teniendo la religión una gran influencia en ellas. Viven en áreas rurales y son hombres. Ambos factores, implicarían una menor inclinación a evaluar con cuidado la información nueva y su inclinación hacia la derecha política y el populismo. Obviamente, los resultados no tienen por qué ser extrapolables a otros países.

Con lo dicho hasta aquí, no pretendo poner una vela en el altar de la ciencia y la razón como si fueran infalibles, no. Pero sí delimitar, que entre el cura, la demagogia acientífica del político de turno y la ciencia, escojo está última.

Añadiendo que más Platón y más humanidades en la enseñanza serían una alternativa, no solo al antiintelectualismo, sino que también favorecerían el desarrollo de los valores compartidos, tan faltos actualmente, e imprescindibles en democracia.