Contingentes y necesarios

Todo hacía suponer que Aníbal repetiría. La quietud en IU, que lleva doce años evitando impulsar la figura de un sucesor, era una buena pista. Pero, por otra parte, si hay una oportunidad de ganar las elecciones municipales sin Aníbal es ahora, con un PSOE en horas muy bajas, tanto que ninguno de sus afiliados más pintureros ha aceptado capitanear la lista electoral.

En la tertulia del contenedor el anuncio del Alcalde se ha recibido con bastante indiferencia. O sea, lo previsto. Es como cuando Giorgio Armani, ya anciano, decidió salir del armario y hacer pública su homosexualidad. Y el mundo vino a responder algo así como "Giorgio, vaya novedad; eras tú el único que parecía no tenerlo claro".

No puedo ni me da la gana ser objetivo con Aníbal. La relación de amistad condiciona mi opinión, una amistad que jamás ha interferido en las tareas de cada uno y que con regularidad nos permite hablar de la vida, de la familia, del mundo y también de política con un café o un caldo. Lo que no me impide percibir que la fuerza y la ilusión iniciales ya no son las mismas. Y que estamos cayendo nuevamente en la ralentización y la atonía. Nos quedamos compuestos y sin grado de deportes, la economía local no arranca, la sangría de población no cesa, los impuestos locales son demasiado altos y mucho de lo que se iba a poner patas arriba sigue igual.

Y si es cierto que el PSOE nacional y regional hacen cuanto pueden para perjudicar a nuestro Ayuntamiento, no sé a qué esperan los representantes de IU en Madrid y Oviedo para dar el cante y tensar la cuerda. Ya está bien de resignación. Hay que hacer más.

Seré sincero, a pesar de todo: un cuarto mandato me parece excesivo. Esto ya suena a "Amanece que no es poco": "Alcalde, todos somos contingentes pero tú eres necesario". Y no ha de ser así. Entre otros motivos, porque los contingentes somos cada día menos y más viejos.