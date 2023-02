Acostumbrados como estamos a que las últimas noticias se paseen de boca en boca, a pesar de que sabemos de sobra que duran poco más que una golosina ante un corro de glotones –eso es poco más o menos en lo que nos hemos convertido: unos consumidores sin tregua ante cualquier relato que proceda de la mayoría de los medios de comunicación–, el asunto de la posible (cuando escribo estas líneas diría más que posible) moción de censura no ha tardado en dar sus frutos por lo que a debates arduos y distintos se refiere.

Del talante de los mismos, y de lo extraído en algunas fuentes que parecen versadas en el tema, se podría concluir que a Vox se le haya ido de vacaciones la pinza de la cordura. Los ejemplos que se citan al respecto son abundantes: que si no saben de sobra que con la aritmética en la mano están condenados al fracaso (en principio solo cuentan con 52 votos y son necesarios 176); que si van a quedar retratados, pues tal parece que su pilar más próximo, el PP, va a optar por la abstención; que si lo único que van a lograr con ello es dar más gasolina al gobierno y, por tanto, su objetivo se alejará irremediablemente del propósito inicial; que si además presentan como candidato a una figura a la que el paso de los años le ha puesto tantas arrugas en la frente que ya no es reconocible para nadie... Y así podríamos continuar.

En todo caso, creo que detrás de esta operación hay signos envenenados (aun cuando no vayan a funcionar de inmediato). Pensemos que la moción obliga a presentar un programa de gobierno, lo que va a producir de seguro un doble efecto: de una parte, cohesionará más al partido ultraderechista, ya que de este modo ratifica su cédula identitaria, añadiéndole además un plus de valentía; y de otra, sacudirá las filas del PP, donde muchos de sus militantes no ven con malos ojos la línea de fuego de Abascal. Al tiempo que funcionará como revulsivo para algunas o muchas personas que, dada la precaria situación económica del país, echan la culpa de todo al Gobierno (no son fruto de la casualidad, precisamente, los constantes ataques que se repiten a diario contra el mismo).

"La tela de araña" es una novela de Joseph Roth ambientada a principios de la posguerra. Y en ella se describe la realidad de la República de Weimar a través de una serie de personajes. El protagonista es un oficial de la guerra, sediento de poder y cegado por el egoísmo, dispuesto a hacer lo que sea necesario con tal de conseguir sus objetivos. Y todo ello en el marco de una realidad inestable y violenta. Curiosamente, la novela, sin terminar, vio su último episodio publicado dos días antes del denominado "Putsch" de Hitler, el fallido golpe de Estado contra la República de Weimar en 1923 cuando irrumpió en una cervecería de Múnich. (Este acto sería el detonante del nazismo en Alemania 10 años después).

Quien crea que estoy dibujando un relato de ciencia ficción, dado que están lejanos aquellos tiempos, debería echar un vistazo a su alrededor. El auge de la extrema derecha es ya una realidad en la Unión Europea y, además, en siete países están al frente de los gobiernos. Nuestras permisivas leyes sobre organizaciones parafascistas permiten en este caso presentar la moción de que se trata. Pero no nos dejemos engañar por la estrategia de las arañas. Ya se sabe que después de hilvanar su tela aguardan –paciencia les sobra– a que caiga su presa. Ojo, pues, con no quedar enredados en su tela.