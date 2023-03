Palacios y Prieto, culpables de la ruptura de la confluencia con IU en Langreo

Es imposible negar que, de un tiempo a esta parte, se han venido realizando una serie de actuaciones bastante controvertidas por parte de determinados integrantes del partido. En el caso concreto de Langreo, existen varios actores que desde hace unos meses parecen estar siguiendo un papel con el único fin de evitar a toda costa la confluencia entre Podemos e IU, cuestión consolidada ya largo tiempo atrás. Los nombres de estos actores son Rafa Palacios, portavoz en la Junta del Principado de Asturias, y Rosa Prieto, concejala y portavoz de Podemos en Langreo.

Aunque las actuaciones y artimañas han sido numerosas, los ejemplos más sangrantes se observan en la realización de asambleas en fechas concretas, modificadas a posteriori si fuera necesario para que únicamente quienes apoyaban la idea de ruptura participasen, o en la votación en dichas asambleas, sin que apareciese en el orden del día, de cuestiones de importante calado para el transcurso de la negociación de la confluencia. Artes sucias como mentir de manera constante en la asamblea, acusar y difamar a compañeros de Langreo o incluso a otros diputados, pero siempre sin estar los acusados presentes también forman parte de la lista, pues estas y otras están siendo las actitudes constantes del diputado Rafa Palacios. Aunque, sin duda, la guinda de este pastel de irregularidades y ridiculeces la puso el día de la inauguración del local de Podemos en Langreo, cuando llegó incluso a hablar de complots a nivel estatal para destruir Podemos. Su nivel de insensatez, por lo visto, no parece tener límites, ni fin.

La semana pasada, sin ir más lejos, una concejala del Ayuntamiento de Langreo, sobre la que el propio Rafa había sembrado la sospecha del «transfuguismo», eso sí, sin pruebas (como suele ser su estilo), exigió una reunión para aclarar tales acusaciones. La justificación del diputado fue la típica que daría un «chigreru»: «escuchélo» y «dijéronmelo», pero ni una sola prueba que avalase sus insinuaciones. En esa misma reunión informó de que la estrategia de Podemos de cambiar la propuesta de la asamblea de IU no fue algo orquestado por ellos, sino que puso encima de la mesa tres nombres que, según él y Rosa, fueron quienes les habrían llamado y «ordenado» cambiar la propuesta cerrada por una que, sin tener conocimiento la asamblea de IU, de manera lógica, la misma no aceptaría al día siguiente.

Esos tres nombres puestos sobre la mesa fueron David Álvarez, coordinador de IU Langreo, Zapico y Jesús Sánchez. Respecto del segundo, y puesto que se me generó la duda de a quién se refería (si a Zapico, secretario general de CC OO Asturias, o a Ovidio Zapico, coordinador general de IU Asturias en la Junta) procedí a ponerme en contacto con ambos, a lo que los dos me responden de la misma manera: ellos no hablaron ni con Rosa ni con Rafa sobre nada referente a Langreo. Del mismo modo sucede con David Álvarez, coordinador de IU Langreo, y con Jesús Sánchez, exalcalde del Ayuntamiento de Langreo y férreo defensor de la confluencia. Por tanto, la única explicación plausible es que tanto Rafa Palacios como Rosa Prieto mienten y se escudan en otros para proteger su intención de romper la confluencia y presentar a Podemos como candidatura por separado en el Ayuntamiento de Langreo.

Esto, sin duda, entraría dentro de la estrategia de Rafa Palacios para presentar el mayor número de municipios en solitario y, una vez pasadas las elecciones, ofrecérselos al PSOE a cambio de un acuerdo. De igual manera que debilitar al partido para que su única supervivencia pase por aceptar los mismos.

Sus palabras son a favor de la confluencia, pero su máscara se desvanece con sus hechos, pues estos demuestran que está siendo el mayor enemigo de Podemos. Desde su llegada, por medio de unos cauces democráticamente cuestionables, he presenciado una total autodestrucción del partido al que pertenezco desde hace más de 10 años. En Langreo, fui el primer Secretario General y concejal durante ocho años, y ahora que abandonaba todos mis cargos y me retiraba, ver cómo una sola persona amparada y acompañada por todos aquellos que nunca creyeron en este proyecto y que solo se acercaron a él para «atecharse» en momentos puntuales están acabando con todo me produce una sensación difícilmente descriptible. Mientras tanto, personas íntegras, que durante años han trabajado codo con codo, entre las que se encuentran las dos personas más votadas de la lista de primarias, han verbalizado ya sus deseos de no continuar, al menos hasta que esta cuestión no se resuelva.

Yo de las expulsiones no hablaré porque para eso existe un Comité de Garantías Democráticas, el cual se encuentra ya debidamente informado y su dictamen decidirá si deben ser expulsados. No obstante, aprovecho para informar de que, de todas las acciones fraudulentas a los estatutos, como las votaciones sin aparecer en las actas (razón de la ruptura con IU en Langreo), dicho Comité tiene todas las pruebas y, por tanto, solicito desde ya la baja cautelar de los dos actores principales en Langreo, Rafa Palacios y Rosa Prieto, por ser parte y causa principal de que no exista confluencia en el municipio por el que llevo trabajando casi una década.