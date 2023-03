Hace ya bastante tiempo que tradiciones ancestrales han sido borradas de un plumazo en aras de los "nuevos tiempos" políticos. Así que de una España única y plural hemos pasado nada menos que a 17, aunque el antagonismo de las dos de las que Machado hablaba sigue vigente e incluso más patente si cabe.

Más de una vez he plasmado en estas páginas que no soy partidario de celebraciones a plazo fijo, pero algunas hay que por su significado y arraigo a través de los tiempos deberían haber seguido en los festivos del calendario, y no ser excluidas a cambio de otras descafeinadas por los políticos de turno.

En este caso me refiero a la de San José, que además también es la del Padre, y la onomástica de millones de españoles. Este año al coincidir en domingo vuelve a ser una fiesta autentica, pese a que los que la suprimieron la consideran peyorativamente como la de Amazon u otros centros comerciales. Pues no.

Pese a los intentos de que nos olvidemos de ella son varias las comunidades que la siguen respetando, e incluso en Asturias hay pequeños municipios que también lo hacen.

Con la letanía de que España es un estado aconfesional nos dicen que la festividad se San José es algo de nostálgicos y trasnochados, pero están muy equivocados ya que son millones los que la siguen celebrando, aunque sea por semana y haya que esperar siete años para volver a que sea día festivo.

Por el contrario dan todo el bombo posible a las de Carnaval o la Constitución que tanto manosean, y a este paso –todo empieza por "c"– harán una de la corrupción que nos invade sin cesar y todos están para callar.

Así que cuando menos los que estamos incluidos en la dualidad de José y padre vamos a celebrarlo por todo lo alto por lo festivo de la fecha y no depender de otras actitudes negativas que los lumbreras que nos desgobiernan nos impusieron en su momento. Termino con un sonoro: ¡Muchas felicidades para todos ellos, donde me incluyo!