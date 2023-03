Cambio de rumbo

Navegar no es una tarea fácil. Más bien, por el contrario, es un arte que exige mucha destreza y, sobre todo, un olfato especial para saber encontrar las singladuras más favorables. En todo caso, hay siempre instrumentos precisos para solventar las dificultades que se van presentado a lo largo de la ruta: compás náutico con diferentes tecnologías; brújula de precisión; rosa de los vientos..., entre otros.

Lo cierto es que desde siempre esta invocación a la rosa de los vientos me ha resultado familiar, y no precisamente a causa de mis experiencias marinas (nunca las he tenido), sino porque desprende para mí un innegable regusto poético. De hecho, no sé bien dónde: si en alguno de mis poemas o en el capítulo de algunas de mis intenciones, pero este símbolo ha estado presente en varias ocasiones.

Si admitimos que todo tiene que ver con todo, incluso hasta la confluencia de los extremos que parecen más distantes, y si además de ello le damos una vuelta al universo de las metáforas: desplazamiento de significados, no resulta difícil entender que en el campo empresarial la rosa de los vientos es uno de los aparatos de detección más utilizados.

Basta con fijarse en el dibujo para darse cuenta de que este símbolo define a la perfección la dirección de los rumbos en que se divide la circunferencia del horizonte. Que, en el caso empresarial, acostumbra a mirar hacia el Norte de sus ganancias. (Aprovecho para recalcar que si bien no todos los empresarios están signados por el mismo afán de lucro, una gran mayoría no tiene ningún reparo en poner siempre la proa en la dirección más adecuada a sus intereses).

Hasta la fecha, y salvo las obligatorias excepciones, que solo son eso, un paréntesis fluvial, empresarios y trabajadores representan dos formas opuestas de navegación, según lo hagan en superficie los primeros o de forma submarina, por debajo de la línea de flotación salarial, los integrantes de la tripulación laboral, un nutrido comando que en numerosas ocasiones no acierta con la dirección adecuada para llegar a fin mes.

Sin embargo, a veces la rosa de los vientos cambia su rumbo, y en lugar de señalar hacia el sol del lucro económico, intenta abarcar también otros territorios más amplios. De ahí que la segunda fase de reforma de las pensiones aprobada por este Gobierno, no haya gustado a quienes hasta la fechan exhiben a todas horas una cartografía basada en líneas y puntos de enriquecimiento por todos los costados de la nave. (Podría inducir al pasmo, si no fuera ya moneda de uso corriente, las protestas del presidente de CEOE Antonio Garamendi –se le atribuye un sueldo de 380.000 euros– sobre la mencionada reforma).

La misma, comprometida con Bruselas y del agrado de los sindicatos, tiene una columna vertebral clara, pues se evita recortar prestaciones, mejora las pensiones más modestas y pone en marcha importantes aumentos de cotizaciones sociales en el medio plazo, especialmente para los salarios más altos que superan la base máxima de cotización.

"La respuesta está en el viento" es una frase de Bob Dylan. Y en esta ocasión ha soplado de modo favorable para los intereses de los trabajadores, por mucho que ese plan de solidaridad para pagar pensiones, además de otros logros importantes, haya desatado una galerna de críticas de quienes siempre han estado oteando los vientos económicos desde posiciones privilegiadas.