Cremas reafirmantes, tratamientos capilares, calzoncillos, pijamas, herramientas de bricolaje, zapatillas de deporte... Los Reyes Magos son muy listos y con cada regalo también viene un mensaje, una llamada de atención. De lo que sigilosamente llegó al salón de casa la madrugada del 6 de enero ahora echo mano de un libro de autoayuda para que todo me importe un bledo. ¡Cómo me verían sus majestades!

Y es que me paso la vida intentando dar ánimos y procurando tranquilizar al que llega hecho un manojo de nervios. Porque casi siempre hay una solución; y si no la hay, para qué agobiarse.

Pero como "consejos vendo que para mí no tengo", yo también me dejo llevar por el pesimismo y la negatividad. Y en cuanto me descuido caigo en la absurda manía de tomarme muy a pecho asuntos de aquí y de allá sobre los que poco o nada puedo hacer. ¿Por qué? Como decía aquél, "lo ignoro porque lo desconozco". Pero me sucede. Y reiteradamente. Como buen ser humano, tropezando en la misma piedra una y otra vez.

Así que los Magos de Oriente, atentos como siempre, con este regalo vinieron a marcarme el cambio de rumbo hacia la despreocupación. Y adiós a la tos nerviosa, la respiración entrecortada, el sueño irregular y agitado, las alteraciones del humor y el gallinero mental. O eso espero.

Cuando prefirieron un montón de palabras escritas a un bono para diluir los disgustos en las aguas cálidas de un spa, unas sesiones de masaje craneal o un menú degustación, sus razones tendrían. Porque el tratamiento más adecuado casi nunca es el más placentero.

Hoy, concluido un clásico de Eduardo Mendoza, tomo este nuevo libro con entusiasmo, dispuesto a dejarme llevar por los vientos del pasotismo hacia el mundo del "amíquémeimporta". Porque tengo una edad muy mala para andar jugando con el fuego del exceso de preocupación. Y los Reyes, lo saben. Así que, antes de que sea demasiado tarde, me pongo a la tarea. Ya lo siento dentro de mi. Paso de todo.