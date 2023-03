«Valtiala», tratado pop

«Excusatio non petita, accusatio manifesta». Vaya por delante este dicho en latín por si alguien piensa que me une algún tipo de amistad o relación «comercial» con esta banda de Mieres. Al contrario, tras verlos tres veces en directo lo más que he conseguido, desde el punto de vista estrictamente personal, es que me firmasen su nuevo –y alucinante– disco en su presentación en Espacio Titania del homónimo concejo. Pero, ¿para qué más? Seguramente sean muy buenas, excelentes y encantadoras personas, lo cual los pondría a la altura de la música que facturan, con cuyo disfrute ya me siento más que plenamente satisfecho.

Hace escasos meses que han publicado –en limitada edición de vinilo– su larga duración de título «Aun así» (Emetreserre Discos) con producción de José María Rosillo. Un álbum por donde desfilan buena parte de los subgéneros y estilos del maravillosos, y a la vista de este disco, imperecedero orbe pop: rock, power, indie, dance psicodélico, aires folk, sixtie…, y lo más importante, sin caer ni el pastiche ni en el sempiterno «ejercicio de estilo», frase que tanto utilizan –normalmente para descalificar una grabación o concierto– los críticos. Lo que han conseguido «Valtiala» a estas alturas del «partido» de la historia de la música popular no es fácil. Por el contrario, es muy difícil que ritmos y melodías a priori tan fácilmente reconocibles te enganchen tanto emocionalmente como físicamente. Eso sólo se consigue con magia y precisión (permítanme que parafrasee a «Nacha Pop») de lo cual sí que a veces la música pop anda un tanto huérfana, y que no es el caso de «Valtiala». ¡Por favor, qué no se me olvide citar los arreglos de sus canciones!, sin duda el imprescindible condimento que ayuda a entender su éxito compositivo.

El complemento musical de las canciones de «Aun así» son sus certeras y magistrales letras –en castellano– con el amor/desamor y sus tenues, melancólicas y enrevesadas, también excitantes, bifurcaciones, tejiendo historias con la que envuelven en una acabada poesía pop el devenir diario de las relaciones. Todo un lujo en comparación con la pobreza en cuanto texto se refiere –es verdad que en ocasiones solo en apariencia– de los denominados por antonomasia sonidos urbanos. «Valtiala» huyen del tratamiento reduccionista del amor en el que se mueve el mainstream pop y apuestan por la complejidad de una existencia afectiva en la que éste es una realidad más. «Niña triste», teñida en tonos grises, es un buen, buenísimo diría yo, ejemplo de ello.

Este primer disco grande (como los de Julio Ruiz, que por cierto siempre les brindó su apoyo desde su extinto programa en Radio 3) no deja de ser una natural prolongación de un imperecedero y fantástico epé editado en 2021–tambien de vinilo– denominado «Colores», que incluye la desbordante y majestuosa canción «Pequeñas victorias» entre otras joyas; así como de un limitadísimo azul flexidisc con «Hace ya meses» como prólogo –se incluye en el elepé– del tratado pop, con visos de atemporalidad, con el que nos han obsequiado. Todas estas ediciones destacan en su soporte físico por su cuidado y exquisito diseño, que en el caso de la portada de «Aun así» –Ossobüco studio– lo convierten en una preciosa «rara avis» en este tipo de productos. De todas formas, si no se tiene la posibilidad de reproducirlos en un tocadiscos al uso siempre se puede acudir a las «oportunas» redes sociales, donde, si no me equivoco, están accesibles todas sus canciones. Algunas de ellas materializadas en videos tan originales –bendito plano secuencia– como el de «La Sole», nominado a mejor videoclip en los AMAS de este año.

Llegados a este punto no me apetece aburrirles con datos referidos a los antecedentes musicales de «Valtiala»: grupos y discos en los que sus integrantes han participado, estilos de los que beben, contexto geográfico…, toda esa parafernalia literaria musical con la que se adornan las crónicas sónicas en todas sus posibles facetas. Tampoco quiero aburrirles con términos y expresiones muy recurrentes en estos casos: injusticia, intereses comerciales, audiencias poco avezadas –o ya en retirada–, olvidos imperdonables…; pero si me gustaría finalizar reconociendo que si en todos los ámbitos de la cultura hay filias y fobias, en el de la música, por momentos estrechamente emparentado con el «hooliganismo» futbolero, estas se acentúan de manera enfermiza. Aun así, siempre me ha parecido increíble que después de las ciento, miles mejor, de canciones pop que se han grabado en este mundo, aún podamos seguir quedando «noqueados» con alguna nueva, o como en el caso de «Valtiala», de un considerable puñado de ellas. ¡No se lo pierdan…!