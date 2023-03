Me apena ver a Ramón Tamames como el mascarón de proa de una charlotada parlamentaria innecesaria e, incluso, contraproducente para el fin supuestamente perseguido.

Tamames fue mi profesor durante un curso, uno de los mejores docentes que he conocido. De la mayoría no me acuerdo; a unos cuantos no los puedo olvidar, aunque quisiera; y a unos pocos, poquísimos, los recuerdo con cariño y agradecimiento. Y Tamames es uno de ellos.

Llegué a su aula por primera vez consciente de su periplo personal y político, bien nutrido de contradicciones, un as en el arte de "haga usted lo que digo, no lo que hago", el comunista que asesoraba a las multinacionales norteamericanas que buscaban asentarse en una España que se abría de brazos y piernas, el agente capitalista vestido de rojo. Y me senté en la silla en estado de prevención ante lo que me iba a encontrar. Entonces Ramón Tamames comenzó a hablar y en menos de un minuto logró derribar mis defensas. Qué manera tan maravillosa de explicar la economía mundial. Cerrabas los ojos y visualizabas con nitidez la escena en el Despacho Oval y la conversación entre Truman y Marshall, viajabas de continente en continente y entendías fácilmente los qués y los porqués. Nueve meses después, el profesor me reconoció con una calificación muy alta. Pero no fue mérito mío. Fue suyo; exclusivamente suyo.

Y haberlo visto ahora enredado en una bobada de moción de censura, dejándose utilizar en una operación disparatada, me fastidia. Supieron dorarle la píldora y el ego oceánico del anciano economista se disparó.

Eso sí; es innegable que sus señorías han tenido el privilegio de escuchar a un hombre inteligente y sabio. Al menos por unas horas el Parlamento español ha luchado contra la miseria intelectual que lo asola y aquellos diputados capaces de mantener los oídos abiertos y los cerebros conectados habrán podido aprender mucho de sus palabras, por más que la moción de censura haya sido una idiotez.

Porque Tamames tiene defectos muy acusados –quién no– pero sabe muchísimo.