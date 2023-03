La Perra Blanco Trío, salvaje rockabilly en Mieres

Ha vuelto a suceder. Mieres "se vistió de largo" para ofrecer un majestuoso e incendiario concierto. En este caso sus ingredientes fueron: frenético rhtym blue con ramalazos country, reverencia boogie, episodios de swing sureño y afilado blues. En definitiva, eso que llaman rockabilly y que lleva más de setenta años haciendo vibrar a los amantes de los ritmos espídicos de raíz afroamericano. Todo ello tuvo lugar el sábado pasado en el Mieres Centro Cultural, espacio que va camino de convertirse, vistos los sobresalientes bolos organizados por el actual equipo de gobierno, y no me olvido de su actividad musical desplegada en lustros anteriores, en un emblema escénico de la variedad con calidad que la música popular puede ofrecer en el momento presente.

Soy plenamente consciente que estas aseveraciones no gustan a una parte de la bancada de la oposición en el ayuntamiento mierense, máxime en el período electoral en el que estamos incursos. Qué se le va a hacer. Nunca llueve, o en este caso suena, a gusto de todos y todas. No obstante, los que hemos sufrido durante muchos años el mayor de los desprecios por parte de los gestores culturales –de todos los colores políticos– de los respectivos concejos que conforman nuestras maltratadas cuencas mineras, no podemos menos que agradecer que en Mieres por fin haya pluralidad –y nivel– en la oferta musical programada.

Pero vallamos al grano. El desembarco del afamado, busquen por internet por si tienen alguna duda, La Perra Blanco Trío, provenientes de la Línea de la Concepción, puso patas arriba a las más de doscientas personas que quedamos atónitas ante el menú sonoro que esta formación ejercitó para nuestro deleite. Todo ello servido con la maestría de la que solo los grandes hacen gala. Y es que no resulta nada fácil que practicando un estilo, hay quien lo denomina subgénero, que a priori, y sólo para los oídos menos avezados, parece repetitivo y trillado como el rockabilly, aun así, se pueda enfervorecer al respetable con momentos de absoluto paroxismo. Y además con material compositivo propio. La mezcla de endiablada técnica, no sólo de la guitarrista y cantante Alba Blanco, sino del contrabajista Guillermo "La Bestia" González y del batería Juan "Spacey" Andujar explican en parte el fenómeno.

Pero también hay que poseer, para lograr esos resultados, eso que en el jazz se llama tener "swing" y en el flamenco "duende", y que a La Perra Blanco Trío no parece que le escasee. Al contrario, manejan canciones con un patrón rítmico bastante homogéneo al que van incorporando como decimos en Asturies "melodíes afayaizes", intensos y vibrantes solos, sobremanera de guitarra y contrabajo, y mucha, mucha actitud de primigenio descaro negroide. Si les parece exagerada esta última afirmación busquen la "playlist" que la cantante presentó a modo de confesas influencias sónicas- en el programa El Sótano de Radio 3.

Poco más de una hora duró el chorro de furiosos compases y salvajes solos, incluidas incursiones en el patio de butacas con el que este ya bautizado como power trio, "amenizó" su paso por Mieres. Rockabilly de alto octanaje capaz de resistir los embates de cualquier moda musical y seguir atrayendo a un nutrido grupo de seguidores dispuestos a luchar contra la falsa creencia de que algunos géneros o estilos lleguen a decaer en aceptación popular. Con la Perra Blanco Trío, y por suerte con otro buen puñado de bandas y artistas también, eso no es posible. Uno sale de sus directos con la idea de que a pesar de todo lo que ya ha llovido en la historia del rock´n´roll y sus variantes hay todavía mucha pasión e intensidad en juego como para olvidarse de ello. En la portada del número de setiembre del año pasado de la revista inglesa "UK Rock’n’Roll Magazine", publicación que también llegó a tener como portada a Nikki Hill, ¿se acuerdan?, se preguntaban si la Perra Blanco era "The New Queen of Rockabilly". Pues eso, juzguen ustedes. Para los que no pudieron verla en Mieres, arrepentidos los quiere el señor, están sus trabajos discográficos, los hay que ya se cotizan o los numerosísimos vídeos que pueblan las redes sociales y que en conjunto suman unas cuantas miles de visualizaciones. Y como Alba Blanco apostilla entre tema y tema con su gracejo inglés de fuerte acento andaluz "all right".