Son, aproximadamente, los que faltan para las elecciones autonómicas y municipales en Asturias, que son las que más nos interesan por motivos de cercanía y solución de nuestros problemas,

Habitualmente, en nuestro Parlamento resulta prácticamente imposible que todos los grupos con representación se pongan de acuerdo en cuestiones que de un modo u otro nos afectan a los asturianos.

Y aunque lo tenían todo bien atado de cara al último pleno que cierra esta legislatura, "previo parecer favorable de la junta de Portavoces, la Mesa reconoce a los Diputados que pierdan su condición por extinción del mandato el derecho a percibir una indemnización de transición en concepto de cese"; un giro copernicano de última hora lo deja para decidirlo en la siguiente.

Al cocer menguó, seguramente por impopular, y ahora ya se habla de "posibilidad", aunque Podemos, Vox y un diputado del Grupo Mixto estaban en desacuerdo con aprobarlo.

Ignoro cuántos serán los diputados cesantes de este ejercicio que se quedan sin premio, pero entiendo que en estos cuatro años habrán tenido tiempo de sobra para llenar bien su faltriquera o, en su defecto, tener amarrado buenas salidas profesionales por torpes que sean. Poca pena.

A los ojos de cualquier observador imparcial parece que esta reforma del reglamento de la Cámara es en definitiva un "hoy por ti, y mañana por mí, compañeru", pues vete tu a saber les vueltes que la vida puede dar.

Mientras tanto el tiempo corre veloz y ya estamos a sesenta días la cita electoral, con lo cual los nervios andan a flor de piel,

En mi tertulia todos estamos de acuerdo en que no resulta de recibo que en vez de exponer sus programas –los cumplan o no, que eso es otra–, se dediquen únicamente a enmierdarse unos a otros. Existe hastío por ello, e incluso algunos han hecho propósito firme de no votar como esto siga así.

Lo que queda claro es que es un simple aplazamiento hasta el próximo curso. Y si no al tiempo.