Se dice que El Greco tenía un peculiar estilo de pintar, lo que por algunos se atribuye a un defecto de la vista conocido como oftalmopatía. Ello hizo, según algunos entendidos, que sus obras tuvieran dos características peculiares: la estilización de sus figuras, alargadas en exceso, y el tratamiento del espacio en planos superpuestos a distinta altura (normalmente cielo y tierra).

No sé bien cuánto hay de verdad en esas teorías o si más bien forman parte de alguna leyenda, pero lo que sí puedo afirmar es que tal afectación de la órbita ocular es moneda común en bastantes personas, y más en algunos políticos –sobre todo a medida que se acercan las elecciones– cuando trazan interesadas perspectivas a fin de hacer coincidir la altura de los ojos de los ciudadanos con sus propias conveniencias.

A modo de ejemplo, basta con recordar el pasaje brumoso, cuando no tétrico, con el que los partidos de la oposición se han empeñado en plasmar el estado de la sanidad púbica. No faltan tonos empastados del peor gusto ni brochazos torpes y desalentadores. Ya se sabe (bueno, eso dicen quienes están empeñados en emborronar todo el paisaje) que en este país no funciona nada, así que ni sanidad, ni educación, ni cualesquiera otros servicios se salvan del fuego. Vamos cada vez a peor, y por ello se necesita que pintores con nuevas ideas (o lo que es lo mismo, con las mismas y viejas de siempre, que dieron el resultado conocido), se pongan al frente de la exposición.

Menos mal que de cuando en cuando aparecen argumentos que hacen frente a tantas paletadas insidiosas que en el tema de la sanidad lo único que buscan es convertirla en un cortijo privado. (Hace unos días, en este mismo diario, firmaba Juan Carlos Laviana un excelente y detallado artículo, basado en su reciente experiencia –"Siete días de hospital"–, donde reflexionaba sobre esa imagen de deterioro del sistema de salud que no se corresponde con la realidad).

Tal parece que la cita de Antonio Saura: "El lienzo es un campo de batalla interminable", goza de mucha admiración. Por lo que no es de extrañar que el grupo de acuarelistas agrupados en torno a Otea haya vuelto a desenfundar el caballete bélico con los mismos argumentos de la falta de personal. Si quitamos el tapón del tubo comprobaremos la existencia de pigmentos firmemente molidos que pretenden dar un aire aceitoso a la realidad: la gente no quiere trabajar y otros runrunes parecidos. Nada nuevo si tenemos en cuenta que estamos próximos a Semana Santa, lo que es tanto como decir que vuelven las mismas cruces de siempre.

En este caso, también la pintura de la patronal, orlada con abundantes tintes tenebristas, ha recibido la correspondiente réplica. En palabras de José Manuel Zapico, secretario general de CC OO en Asturias, lo que la gente no quiere es trabajar en condiciones de precariedad. "No se puede dar un servicio premium con condiciones low cost", son sus palabras. No hace falta arrugar mucho el entrecejo (todos somos clientes de bares o restaurantes) para comprobar las condiciones onerosas de muchos profesionales del sector.

Lo normal en una sociedad donde el debate político tuviera sus límites morales y éticos bien definidos, sería que quienes padecen problemas de visión acudieran a un oftalmólogo para corregir los defectos. Mas, por desgracia, han pasado muchos siglos desde el nacimiento de El Greco y debemos reconocer que la oftalmopatía no se ha erradicado, sino más bien todo lo contrario.