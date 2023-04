El barrio Urquijo

A lo largo de nuestras vidas hay territorios que nos son más o menos comunes, dependiendo del tiempo y la distancia que hayamos compartido con ellos. En algunos pasamos años, décadas o incluso toda una existencia (véase el amor), o podemos deslizarnos por su costado, casi sin llegar a tocarlos más que superficialmente, de acuerdo a las distintas circunstancias que nos vayan acompañando en cada caso (véase el trabajo, la salud o el dinero, entre otros).

Por el contrario, hay lugares que nos pertenecen ya desde nuestro nacimiento y que, por ello, no nos abandonarán nunca. Son esa parte del cordón umbilical que se ha quedado pegada a nosotros, convertido para siempre en un pliegue insustituible de nuestro tejido vital. Me refiero, en este caso, a la memoria.

Muchas son las citas que la adornan. Desde "estuche perpetuo" hasta "centinela del cerebro", o "eco de la secreta melancolía", según la inventiva de los distintos autores. Si tuviera que elegir entre estas y otras tantas frases, no dudaría en hacer mía la del escritor alemán Jean Paul Friedrich: "La memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados".

Puesto que de lugares edénicos estamos hablando, no pude menos de distender los labios en una sonrisa amplia, con abundantes ribetes nostálgicos (entendido ese sentimiento no como un proceso terminal, sino como un soplo de alegría entre la niebla), cuando leí en este diario la noticia de que una parte de los fondos europeos va a servir para la renovación de un barrio centenario en el que yo viví algunos de mis mejores años.

Como toda historia que se precie, la del "barrio" (así era conocido por todos) está ligada a un período más próspero, en el que la siderurgia era un poderoso foco que iluminaba un valle convertido ahora en un páramo industrial (se haría muy largo narrar las causas y los responsables de este apagón). Diversos capítulos van formando el largo relato que pone su broche final en 1916 cuando surge este barrio obrero. Su arquitectura, una excelente muestra del paternalismo industrial, sigue los estilos modernistas y centroeuropeos, inspirados en la casa rústica alsaciana y con pabellones (los viejos y los nuevos, así los denominábamos) con características artísticas diferentes.

La herrumbre de los años fue dejando su inevitable huella. No solo hubo la natural muda de vecinos, sino que también el entorno sufrió un progresivo deterioro (fachadas desconchadas; adoquinados hundidos; mobiliario roto…), algo que resulta fácil de constatar solo con dar un paseo por allí y que, en mi caso, me puso un velo de tristeza cuando se me concedió el honor de ser pregonero de la La Hoguera de San Juan, patrón del barrio (en junio de 2016).

Igualmente, serían largas de referir en detalle las mil y una anécdotas (o los mil días y felices noches) que me fueron abrigando durante ese tiempo que transcurrió en el barrio Urquijo, a partir de mi primera infancia hasta la salida de la misma (según lo planteado en la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la ONU en 1989, un infante es toda persona menor de 18 años).

Después la vida fue haciendo de las suyas, colocando a cada cual en destinos a veces previsibles y, en otra ocasiones, alejados de su pálpito inicial. Por eso, esta buena noticia es, al mismo tiempo —a pesar de las abundantes lluvias y nieves que han caído desde entonces—, un manto cálido que de nuevo envuelve al niño que todos llevamos dentro.