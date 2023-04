Estamos asistiendo estupefactos a la campaña del PSOE de Asturias y Langreo. Ante la nula gestión realizada estos 4 años en Langreo nos despachamos día sí y día no con propaganda de promesas y proyectos futuros, no particularmente originales desde el Gobierno del Principado, PSOE y UGT. La lavandería industrial del SESPA ya salió en prensa en 2018 y 2020 sin realización alguna. La propuesta de campus de FP no es tampoco ninguna novedad.

De nota es el proyecto de recuperación de los terrenos de las piscinas de Pénjamo, éste si parece una licitación real desgraciadamente, que supone el derribo de los restos de la instalación y sacar a la superficie el arroyo que está canalizado desde siempre, lo que implica la imposibilidad de recuperar las piscinas en el paraje natural original que convirtió en su día las piscinas de Pénjamo en una instalación diferente y de lujo. Aprovechando también para incluir una subvención europea para el Barrio Urquijo dentro del Plan de Rehabilitación de Barrios de los fondos Next Generation, y la fábrica de paneles solares que al final afortunadamente parece una compensación por el cierre de Vesuvius. Uno pensaría que debería haber elecciones todos los años, a ver si se hace algo. Todo recuerda al mitin del ministro Ábalos en la campaña de 2019 y sus promesas todas incumplidas. Se suponía que con gobiernos del PSOE en las tres administraciones, Langreo iba a ver atendidas sus necesidades y proyectos históricos. Nada más lejos de la realidad. En estos 4 años las inversiones en Langreo son muy escasas y no se ha resuelto ninguno de los grandes temas pendientes. Da dolor ver las fotos del panfleto buzoneado por el PSOE con el soterramiento, que continúa paralizado, y presumiendo de un Credine con 14 pacientes en el Centro de Día y el resto de las instalaciones cerradas. Y la gestión de los servicios municipales del Gobierno de Carmen Arbesú es muy deficiente. No hay más obras para presumir que la chapuza innecesaria de la Plaza Merediz, o la chapuza en marcha de la pista exterior del Polideportivo de Riaño realizada con materiales que no permiten la práctica de los tres deportes previstos. La limpieza y los servicios operativos no funcionan ni con 300.000 euros pagados a empresas privadas, mientras tenemos inoperativos polideportivos por goteras. Langreo necesita un cambio de rumbo y una ilusión en nuestras posibilidades y nuestro futuro, que difícilmente va a realizar un equipo de gobierno plegado a los intereses de la FSA, que no defiende al concejo. Un aire nuevo que representa la candidatura de Roberto García a la alcaldía de Langreo.