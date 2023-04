90x90=Albino Suárez

En ocasiones, de una operación matemática no se obtiene un resultado numérico. No es cuestión de un error o de un artificio de inteligencia artificial o de restidigitación, aunque sí, en cierta forma, de ilusionismo, pero no en su acepción mágica, sino por la ilusión, la pasión y la devoción de toda una vida. Noventa años recién cumplidos con noventa libros publicados sólo pueden dar como resultado la enorme figura de Albino Suárez: lavianés, minero, escritor, poeta y republicano. Una personalidad que se ha agrandado hasta convertirse en uno de esos activos intangibles de un lugar como Laviana, porque su valor es incalculable. Su trabajo infatigable, su inteligencia y su esquilmada cartera han contribuido a la salvaguarda de la memoria de un pueblo, de una región como la nuestra.

No tienen precio y, en consecuencia, son impagables las miles de historias, personajes, imágenes y anécdotas que atesoran las miles de páginas que han surgido de su talento en tantas y tantas publicaciones, en ocasiones erróneamente poco valoradas, pero que adquieren con el paso del tiempo la inmensa trascendencia de ser guardianes del pasado, del que se nutre el presente y que cimienta el futuro, aunque sea para intentar no olvidarlo y así evitar repetirlo. Albino Suárez cumplió 90 años, un día antes de la efeméride de la declaración de su añorada y deseada República. Ayer escribía en sus redes sociales: "90 años, 90 libros y 92 años de proclamarse la República en España. Y todo entre dos fechas, el 13 y el 14 de este abril de 2023". También hablando de sí mismo en tercera persona añadió: "…sin saber decirlo, siente el republicanismo y siente los valores republicanos. Y aunque no sea más que en su fuero interno, lo celebrará a su modo…". Otra de sus devociones es el gran poeta Alfonso Camín, al que recibió y preservó a su regreso a Asturias tras el exilio, y cuya figura y obra reivindica y defiende hasta perder el aliento. Albino Suárez caleyó la historia y la literatura. Botas, cuaderno, bolígrafo, cámara de fotos y su imprescindible sombrero fueron durante tantos años las armas con las que construyó incansable su obra. Armas, sí, porque su labor tuvo mucho de brega, lucha y esfuerzo. Incansable, porque ayer sopló velas presentando en Pola de Laviana su última publicación. Un nuevo libro de más de 300 páginas. El quinto álbum histórico-gráfico de Laviana titulado "Abandono en parte del paraíso". Seguro aún que le queda alguno más. Felicidades y salud, maestro.